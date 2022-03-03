https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776244176.html
На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов
На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022
На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов
Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей в связи с указом мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:31
2022-03-03T13:31
2022-03-03T13:32
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общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей в связи с указом мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий."Поскольку с 3 марта в соответствии с указом мэра Москвы использование QR-кодов в Москве прекращено, сервис получения QR-кодов на портале mos.ru был закрыт для пользователей",- рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что информация о вакцинации и ПЦР-тестах доступна для москвичей и медиков в электронных медицинских картах."Информация о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании или наличии отрицательного ПЦР-теста хранится в единой цифровой платформе здравоохранения и по-прежнему доступна как медикам, так и самим горожанам в их электронных медицинских картах",- рассказали в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:31 03.03.2022 (обновлено: 13:32 03.03.2022)
На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов
Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей