https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776244176.html

На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов

На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022

На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов

Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей в связи с указом мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:31

2022-03-03T13:31

2022-03-03T13:32

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общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей в связи с указом мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий."Поскольку с 3 марта в соответствии с указом мэра Москвы использование QR-кодов в Москве прекращено, сервис получения QR-кодов на портале mos.ru был закрыт для пользователей",- рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что информация о вакцинации и ПЦР-тестах доступна для москвичей и медиков в электронных медицинских картах."Информация о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании или наличии отрицательного ПЦР-теста хранится в единой цифровой платформе здравоохранения и по-прежнему доступна как медикам, так и самим горожанам в их электронных медицинских картах",- рассказали в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии