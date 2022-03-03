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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776244176.html
На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов
На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022
На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов
Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей в связи с указом мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:31
2022-03-03T13:32
распространение коронавируса
москва
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей в связи с указом мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий."Поскольку с 3 марта в соответствии с указом мэра Москвы использование QR-кодов в Москве прекращено, сервис получения QR-кодов на портале mos.ru был закрыт для пользователей",- рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что информация о вакцинации и ПЦР-тестах доступна для москвичей и медиков в электронных медицинских картах."Информация о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании или наличии отрицательного ПЦР-теста хранится в единой цифровой платформе здравоохранения и по-прежнему доступна как медикам, так и самим горожанам в их электронных медицинских картах",- рассказали в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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москва, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:31 03.03.2022 (обновлено: 13:32 03.03.2022)
 
На портале mos.ru закрыли сервис получения QR-кодов

Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон с QR-кодом
Смартфон с QR-кодом - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон с QR-кодом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сервис получения QR-кодов на портале mos.ru закрыли для пользователей в связи с указом мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.
"Поскольку с 3 марта в соответствии с указом мэра Москвы использование QR-кодов в Москве прекращено, сервис получения QR-кодов на портале mos.ru был закрыт для пользователей",- рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что информация о вакцинации и ПЦР-тестах доступна для москвичей и медиков в электронных медицинских картах.
"Информация о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании или наличии отрицательного ПЦР-теста хранится в единой цифровой платформе здравоохранения и по-прежнему доступна как медикам, так и самим горожанам в их электронных медицинских картах",- рассказали в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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