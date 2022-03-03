https://ria.ru/20220303/putin-1776302481.html

Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков

Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2022

Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:40

2022-03-03T16:40

2022-03-03T16:40

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220303/feyki-1776231101.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков