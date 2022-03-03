https://ria.ru/20220303/putin-1776302481.html
Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков
Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2022
Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:40
2022-03-03T16:40
2022-03-03T16:40
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774636573_43:0:1247:677_1920x0_80_0_0_48b7ec29ee335128f66f796d238b1448.png
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220303/feyki-1776231101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774636573_193:0:1096:677_1920x0_80_0_0_4d5b40336c911f24823462b6f2f0d1ba.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии у Путина планов выступить с обращением