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Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков
Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2022
Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:40
2022-03-03T16:40
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220303/feyki-1776231101.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
16:40 03.03.2022
 
Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии у Путина планов выступить с обращением

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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