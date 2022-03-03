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Туризм
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776285213.html
"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян
"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян - РИА Новости, 03.03.2022
"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян
Аэрофлот планирует выполнить спецрейсы из ряда европейских городов для возвращения находящихся за рубежом россиян, сообщает компания. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:56
2022-03-03T16:10
туризм
туризм
ларнака (район)
мюнхен
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Аэрофлот планирует выполнить спецрейсы из ряда европейских городов для возвращения находящихся за рубежом россиян, сообщает компания.Как уточняет перевозчик, 4 марта состоится рейс SU2072/2073 из Москвы в Ларнаку и обратно. На Кипр лайнер вылетит в 10:10, а домой отправится в 14:45. Самолет должен приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево в 19:50.Воспользоваться рейсом могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в оба конца любой отечественной авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.Кроме того, совместно с Росавиацией прорабатывается возможность выполнения рейсов 3 марта из Парижа и Будапешта, а также 6 марта — из Женевы, Мюнхена и Амстердама.
https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html
ларнака (район)
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туризм, ларнака (район), мюнхен, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), признание днр и лнр в россии, женева (город), амстердам, москва, новости - туризм
15:56 03.03.2022 (обновлено: 16:10 03.03.2022)
 
"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян

"Аэрофлот" планирует вывезти застрявших россиян из Ларнаки, Мюнхена, Амстердама и Женевы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Аэрофлот планирует выполнить спецрейсы из ряда европейских городов для возвращения находящихся за рубежом россиян, сообщает компания.
Как уточняет перевозчик, 4 марта состоится рейс SU2072/2073 из Москвы в Ларнаку и обратно. На Кипр лайнер вылетит в 10:10, а домой отправится в 14:45. Самолет должен приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево в 19:50.
Воспользоваться рейсом могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в оба конца любой отечественной авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.
Кроме того, совместно с Росавиацией прорабатывается возможность выполнения рейсов 3 марта из Парижа и Будапешта, а также 6 марта — из Женевы, Мюнхена и Амстердама.
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ТуризмТуризмЛарнака (район)МюнхенРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Признание ДНР и ЛНР в РоссииЖенева (город)АмстердамМоскваНовости - Туризм
 
 
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