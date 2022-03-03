https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776285213.html

"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян

"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян - РИА Новости, 03.03.2022

"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян

Аэрофлот планирует выполнить спецрейсы из ряда европейских городов для возвращения находящихся за рубежом россиян, сообщает компания. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:56

2022-03-03T15:56

2022-03-03T16:10

туризм

туризм

ларнака (район)

мюнхен

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Аэрофлот планирует выполнить спецрейсы из ряда европейских городов для возвращения находящихся за рубежом россиян, сообщает компания.Как уточняет перевозчик, 4 марта состоится рейс SU2072/2073 из Москвы в Ларнаку и обратно. На Кипр лайнер вылетит в 10:10, а домой отправится в 14:45. Самолет должен приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево в 19:50.Воспользоваться рейсом могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в оба конца любой отечественной авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.Кроме того, совместно с Росавиацией прорабатывается возможность выполнения рейсов 3 марта из Парижа и Будапешта, а также 6 марта — из Женевы, Мюнхена и Амстердама.

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

ларнака (район)

мюнхен

россия

женева (город)

амстердам

москва

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, ларнака (район), мюнхен, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), признание днр и лнр в россии, женева (город), амстердам, москва, новости - туризм