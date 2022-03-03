https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html
Кипр приостановил выдачу про-виз российским туристам
Кипр приостановил выдачу про-виз российским туристам - РИА Новости, 03.03.2022
Кипр приостановил выдачу про-виз российским туристам
Кипр прекращает выдачу электронных про-виз россиянам, эксперты рассказали, как туристам попасть в страну после этой приостановки, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:04
2022-03-03T14:04
2022-03-03T14:05
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кипр прекращает выдачу электронных про-виз россиянам, эксперты рассказали, как туристам попасть в страну после этой приостановки, сообщает АТОР.Отправиться на остров могут обладатели действующего многократного шенгена или национального разрешения на въезд. Также границы открыты для владельцев двукратных или многократных виз Болгарии, Румынии и Хорватии, сообщает посольство Кипра.Консульства республики приостановили выдачу электронных виз россиянам, так как система упрощенного предоставления разрешения на въезд действует только при наличии прямых рейсов между двумя странами. Таких перелетов в расписании сейчас нет, так как остров присоединился к решению ЕС о закрытии неба для российских авиакомпаний. Сегодня добраться из Москвы до Кипра можно с пересадками в Белграде, Дубае, Ереване, Каире и Бейруте.Билет через Сербию в первой половине марта стоит как минимум 63 тысячи рублей в одну сторону. Более дешевый вариант — путешествие с двумя пересадками — в Стамбуле и Афинах.Кипр с 1 марта 2022 года смягчил правила въезда для россиян. Непривитым туристам требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-анализа или экспресс-теста на антиген. Прошедшим иммунизацию достаточно сертификата о вакцинации "Спутником V" или ревакцинации "Спутником Лайт", который действителен девять месяцев. Условий по дате последнего укола нет. Поехать туда можно сразу же, как только на сайте Госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, румыния, сербия, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, визы, кипр, болгария, греция
14:04 03.03.2022 (обновлено: 14:05 03.03.2022)
Кипр приостановил выдачу про-виз российским туристам
АТОР: эксперты рассказали, с какими визами российские туристы могут попасть на Кипр
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Кипр прекращает выдачу электронных про-виз россиянам, эксперты рассказали, как туристам попасть в страну после этой приостановки, сообщает
АТОР.
Отправиться на остров могут обладатели действующего многократного шенгена или национального разрешения на въезд. Также границы открыты для владельцев двукратных или многократных виз Болгарии, Румынии и Хорватии, сообщает посольство Кипра.
Консульства республики приостановили выдачу электронных виз россиянам, так как система упрощенного предоставления разрешения на въезд действует только при наличии прямых рейсов между двумя странами. Таких перелетов в расписании сейчас нет, так как остров присоединился к решению ЕС о закрытии неба для российских авиакомпаний.
Сегодня добраться из Москвы до Кипра можно с пересадками в Белграде, Дубае, Ереване, Каире и Бейруте.
Билет через Сербию в первой половине марта стоит как минимум 63 тысячи рублей в одну сторону. Более дешевый вариант — путешествие с двумя пересадками — в Стамбуле и Афинах.
Кипр с 1 марта 2022 года смягчил правила въезда для россиян. Непривитым туристам требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-анализа или экспресс-теста на антиген. Прошедшим иммунизацию достаточно сертификата о вакцинации "Спутником V" или ревакцинации "Спутником Лайт", который действителен девять месяцев. Условий по дате последнего укола нет. Поехать туда можно сразу же, как только на сайте Госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта.