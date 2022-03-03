Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/priyuty-1776267132.html
Бездомные животные в Рязани получат прописку
Бездомные животные в Рязани получат прописку - РИА Новости, 03.03.2022
Бездомные животные в Рязани получат прописку
Рязанские власти новый ввели вид мунициплальных территорий для строительства приютов для бездомных животных. Эта мера может помочь с устройством кошек и собак,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:44
2022-03-03T14:50
общество
бездомные животные
рязань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776236926_0:0:1475:831_1920x0_80_0_0_a922a3651b45bd8d1d1e53cc77d60d73.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Рязанские власти новый ввели вид мунициплальных территорий для строительства приютов для бездомных животных. Эта мера может помочь с устройством кошек и собак, оказавшихся без хозяев.В середине февраля Рязанская городская дума внесла изменения в Правила землепользования и застройки города, разрешив использовать для создания приютов территории предприятий IV и V классов.Директор МБУ "Городская служба по контролю за безнадзорными животными" Марина Селезнева предположила, что на первом таком участке будет построен официальный муниципальный или областной приют. "Приют нужен любому городу. Сейчас у нас в основном частные приюты, четыре по собакам, два по кошкам и два центра временного содержания при службах отлова", ­– рассказала корреспонденту РИА Новости Селезнева.Депутат рязанской городской думы от партии "Единая Россия" Елена Волкова уточнила, что до принятия решения в законодательстве не были предусмотрены территории для обустройства приютов. По ее словам, на данный момент конкретный участок земли не рассматривается, речь о строительстве пока не идет. Однако есть возможность, что новация поможет повлиять на ситуацию с бездомными животными. "Надеемся, что проблема будет решена", – сообщила РИА Новости Волкова.
https://ria.ru/20211126/zoomonitoring-1760923489.html
https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776236926_129:0:1462:1000_1920x0_80_0_0_88364032610371c2c94464ce95b965af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, бездомные животные, рязань
14:44 03.03.2022 (обновлено: 14:50 03.03.2022)
 

Бездомные животные в Рязани получат прописку

© РИА Новости / Виталий ТимкивБездомные собаки, пойманные сотрудниками службы по отлову бродячих животных, в приюте
Бездомные собаки, пойманные сотрудниками службы по отлову бродячих животных, в приюте - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Рязанские власти новый ввели вид мунициплальных территорий для строительства приютов для бездомных животных. Эта мера может помочь с устройством кошек и собак, оказавшихся без хозяев.
В середине февраля Рязанская городская дума внесла изменения в Правила землепользования и застройки города, разрешив использовать для создания приютов территории предприятий IV и V классов.
Кошка на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября 2021, 17:48
Первую в России научную перепись бездомных кошек провели в Москве
Директор МБУ "Городская служба по контролю за безнадзорными животными" Марина Селезнева предположила, что на первом таком участке будет построен официальный муниципальный или областной приют. "Приют нужен любому городу. Сейчас у нас в основном частные приюты, четыре по собакам, два по кошкам и два центра временного содержания при службах отлова", ­– рассказала корреспонденту РИА Новости Селезнева.
Депутат рязанской городской думы от партии "Единая Россия" Елена Волкова уточнила, что до принятия решения в законодательстве не были предусмотрены территории для обустройства приютов. По ее словам, на данный момент конкретный участок земли не рассматривается, речь о строительстве пока не идет. Однако есть возможность, что новация поможет повлиять на ситуацию с бездомными животными.
"Надеемся, что проблема будет решена", – сообщила РИА Новости Волкова.
Пес Гладиатор дома в США - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 10:00
Человек собаке не враг: как приюты спасают покалеченных животных
 
Обществобездомные животныеРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала