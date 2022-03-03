https://ria.ru/20220303/priyuty-1776267132.html

Бездомные животные в Рязани получат прописку

Бездомные животные в Рязани получат прописку - РИА Новости, 03.03.2022

Бездомные животные в Рязани получат прописку

Рязанские власти новый ввели вид мунициплальных территорий для строительства приютов для бездомных животных. Эта мера может помочь с устройством кошек и собак,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:44

2022-03-03T14:44

2022-03-03T14:50

общество

бездомные животные

рязань

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Рязанские власти новый ввели вид мунициплальных территорий для строительства приютов для бездомных животных. Эта мера может помочь с устройством кошек и собак, оказавшихся без хозяев.В середине февраля Рязанская городская дума внесла изменения в Правила землепользования и застройки города, разрешив использовать для создания приютов территории предприятий IV и V классов.Директор МБУ "Городская служба по контролю за безнадзорными животными" Марина Селезнева предположила, что на первом таком участке будет построен официальный муниципальный или областной приют. "Приют нужен любому городу. Сейчас у нас в основном частные приюты, четыре по собакам, два по кошкам и два центра временного содержания при службах отлова", ­– рассказала корреспонденту РИА Новости Селезнева.Депутат рязанской городской думы от партии "Единая Россия" Елена Волкова уточнила, что до принятия решения в законодательстве не были предусмотрены территории для обустройства приютов. По ее словам, на данный момент конкретный участок земли не рассматривается, речь о строительстве пока не идет. Однако есть возможность, что новация поможет повлиять на ситуацию с бездомными животными. "Надеемся, что проблема будет решена", – сообщила РИА Новости Волкова.

https://ria.ru/20211126/zoomonitoring-1760923489.html

https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html

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общество, бездомные животные, рязань