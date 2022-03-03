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Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета
Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета - РИА Новости, 03.03.2022
Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета
Западные страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в Россию в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:28
2022-03-03T18:28
в мире
арктический совет
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Западные страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в Россию в рамках деятельности объединения в знак протеста против событий на Украине."Наши представители не будут ездить в Россию для встреч Арктического совета", - сказано в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США."Помимо этого, наши государства временно приостанавливают участие во всех встречах совета и связанных с ним структур на период рассмотрения необходимых модальностей, которые могут позволить нам продолжать важную работу совета в виду сложившихся обстоятельств", - добавили они.
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в мире, арктический совет, россия, санкции в отношении россии
18:28 03.03.2022
 
Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета

Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе
Флаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Флаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Западные страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в Россию в рамках деятельности объединения в знак протеста против событий на Украине.
"Наши представители не будут ездить в Россию для встреч Арктического совета", - сказано в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США.
"Помимо этого, наши государства временно приостанавливают участие во всех встречах совета и связанных с ним структур на период рассмотрения необходимых модальностей, которые могут позволить нам продолжать важную работу совета в виду сложившихся обстоятельств", - добавили они.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:20
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков
 
В миреАрктический советРоссияСанкции в отношении России
 
 
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