https://ria.ru/20220303/priostanovka-1776331794.html

Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета

Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета - РИА Новости, 03.03.2022

Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета

Западные страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в Россию в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:28

2022-03-03T18:28

2022-03-03T18:28

в мире

арктический совет

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Западные страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в Россию в рамках деятельности объединения в знак протеста против событий на Украине."Наши представители не будут ездить в Россию для встреч Арктического совета", - сказано в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США."Помимо этого, наши государства временно приостанавливают участие во всех встречах совета и связанных с ним структур на период рассмотрения необходимых модальностей, которые могут позволить нам продолжать важную работу совета в виду сложившихся обстоятельств", - добавили они.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, арктический совет, россия, санкции в отношении россии