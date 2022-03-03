https://ria.ru/20220303/priostanovka-1776331794.html
Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета
Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета - РИА Новости, 03.03.2022
Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета
Западные страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в Россию в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:28
2022-03-03T18:28
2022-03-03T18:28
в мире
арктический совет
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Западные страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в Россию в рамках деятельности объединения в знак протеста против событий на Украине."Наши представители не будут ездить в Россию для встреч Арктического совета", - сказано в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США."Помимо этого, наши государства временно приостанавливают участие во всех встречах совета и связанных с ним структур на период рассмотрения необходимых модальностей, которые могут позволить нам продолжать важную работу совета в виду сложившихся обстоятельств", - добавили они.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арктический совет, россия, санкции в отношении россии
Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета
Западные страны приостановили участие в мероприятиях Арктического совета