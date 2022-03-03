https://ria.ru/20220303/pribyl-1776345748.html

Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ

Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ - РИА Новости, 03.03.2022

Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ

Новикомбанк по итогам прошлого года получил прибыль свыше 11 миллиардов рублей, свидетельствует данные бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2021 год, сообщает... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:17

2022-03-03T19:17

2022-03-03T19:17

новикомбанк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756100456_0:104:3068:1831_1920x0_80_0_0_e380399e10932fbcd8a9d5f0b1da0534.jpg

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Новикомбанк по итогам прошлого года получил прибыль свыше 11 миллиардов рублей, свидетельствует данные бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2021 год, сообщает пресс-служба банка."Формирование положительного финансового результата определялось наращиванием объемов, а также мероприятиями, направленными на обеспечение высокой эффективности бизнеса банка", - отмечается в пресс-релизе.Пресс-служба указывает, что банк последовательно расширяет капитальную базу. Собственные средства (капитал) банка за 2021 год выросли на 12,9% с 60,71 миллиарда до 68,57 миллиарда рублей.Активы Банка на первое января 2022 года составили 646,1 миллиарда рублей, что на 15,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

https://ria.ru/20220217/georgieva-1773343570.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новикомбанк, экономика