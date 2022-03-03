Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ
© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Новикомбанк по итогам прошлого года получил прибыль свыше 11 миллиардов рублей, свидетельствует данные бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2021 год, сообщает пресс-служба банка.
"Формирование положительного финансового результата определялось наращиванием объемов, а также мероприятиями, направленными на обеспечение высокой эффективности бизнеса банка", - отмечается в пресс-релизе.
Пресс-служба указывает, что банк последовательно расширяет капитальную базу. Собственные средства (капитал) банка за 2021 год выросли на 12,9% с 60,71 миллиарда до 68,57 миллиарда рублей.
"Высокий уровень капитализации банка обеспечивает возможность реализации сложных проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет предоставлять качественные услуги при минимальном уровне риска. Основная часть активов и обязательств Банка относится к операциям с контрагентами – резидентами Российской Федерации", -отмечается в отчете по РСБУ.
Активы Банка на первое января 2022 года составили 646,1 миллиарда рублей, что на 15,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
"В 2021 году Новикомбанк продолжил наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент - все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования. Высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов позволяют Новикомбанку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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