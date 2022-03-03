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Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ
Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ - РИА Новости, 03.03.2022
Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ
Новикомбанк по итогам прошлого года получил прибыль свыше 11 миллиардов рублей, свидетельствует данные бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2021 год, сообщает... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:17
2022-03-03T19:17
новикомбанк
экономика
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Новикомбанк по итогам прошлого года получил прибыль свыше 11 миллиардов рублей, свидетельствует данные бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2021 год, сообщает пресс-служба банка."Формирование положительного финансового результата определялось наращиванием объемов, а также мероприятиями, направленными на обеспечение высокой эффективности бизнеса банка", - отмечается в пресс-релизе.Пресс-служба указывает, что банк последовательно расширяет капитальную базу. Собственные средства (капитал) банка за 2021 год выросли на 12,9% с 60,71 миллиарда до 68,57 миллиарда рублей.Активы Банка на первое января 2022 года составили 646,1 миллиарда рублей, что на 15,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
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новикомбанк, экономика
19:17 03.03.2022
 

Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Новикомбанк по итогам прошлого года получил прибыль свыше 11 миллиардов рублей, свидетельствует данные бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2021 год, сообщает пресс-служба банка.
"Формирование положительного финансового результата определялось наращиванием объемов, а также мероприятиями, направленными на обеспечение высокой эффективности бизнеса банка", - отмечается в пресс-релизе.
Пресс-служба указывает, что банк последовательно расширяет капитальную базу. Собственные средства (капитал) банка за 2021 год выросли на 12,9% с 60,71 миллиарда до 68,57 миллиарда рублей.
"Высокий уровень капитализации банка обеспечивает возможность реализации сложных проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет предоставлять качественные услуги при минимальном уровне риска. Основная часть активов и обязательств Банка относится к операциям с контрагентами – резидентами Российской Федерации", -отмечается в отчете по РСБУ.
Активы Банка на первое января 2022 года составили 646,1 миллиарда рублей, что на 15,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
"В 2021 году Новикомбанк продолжил наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент - все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования. Высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов позволяют Новикомбанку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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