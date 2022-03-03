https://ria.ru/20220303/pozdravlenie-1776305593.html

Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении

Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении - РИА Новости, 03.03.2022

Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:51

2022-03-03T16:51

2022-03-03T16:51

армения

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776278946_0:304:3102:2048_1920x0_80_0_0_a1092a9c8aab62d23b6813583fd1bb76.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, сообщает пресс-служба Кремля.Парламент Армении со второй попытки в четверг избрал пятым по счету президентом страны занимавшего в 1990-х годах пост мэра Еревана Ваагна Хачатряна. Его кандидатуру выдвинула правящая партия "Гражданский договор" и самостоятельно утвердила его на пост лидера страны."Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов – на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", – отметил российский лидер.

https://ria.ru/20220221/priglashenie-1774149766.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

армения, россия, в мире