https://ria.ru/20220303/pozdravlenie-1776305593.html
Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении
Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении - РИА Новости, 03.03.2022
Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении
Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:51
2022-03-03T16:51
2022-03-03T16:51
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, сообщает пресс-служба Кремля.Парламент Армении со второй попытки в четверг избрал пятым по счету президентом страны занимавшего в 1990-х годах пост мэра Еревана Ваагна Хачатряна. Его кандидатуру выдвинула правящая партия "Гражданский договор" и самостоятельно утвердила его на пост лидера страны."Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов – на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", – отметил российский лидер.
https://ria.ru/20220221/priglashenie-1774149766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, в мире
Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении
Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении