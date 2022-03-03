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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/posolstvo-1776274826.html
Венгрия переводит посольство из Киева во Львов
Венгрия переводит посольство из Киева во Львов - РИА Новости, 03.03.2022
Венгрия переводит посольство из Киева во Львов
Венгрия временно переводит свое посольство из Киева во Львов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:06
2022-03-03T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
венгрия
львов
украина
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Венгрия временно переводит свое посольство из Киева во Львов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Из-за ухудшения ситуации с безопасностью правительство временно переносит свое посольство из Киева во Львов на западе Украины. Посольство будет работать во Львове с сокращенным штатом... Мы будем представлять интересы всех нуждающихся граждан Венгрии в Украине. Как только позволят условия безопасности, сотрудники посольства вернутся в Киев", - приводит слова Сийярто портал hirado.hu.По словам Сийярто, в ходе очередной организованной МИД эвакуации из украинской столицы были эвакуированы двадцать человек, среди них тринадцать - сотрудники посольства Венгрии с членами семей, трое - сотрудники службы безопасности, а также австрийская семья из трех человек и гражданин Франции.Ранее Венгрия уже организовывала эвакуацию из Киева как венгерских, так и иностранных граждан.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776182504.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
венгрия
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венгрия, львов, украина, в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:06 03.03.2022 (обновлено: 15:41 03.03.2022)
 
Венгрия переводит посольство из Киева во Львов

Венгрия временно переводит свое посольство из Киева во Львов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид Киева, 25 февраля 2022
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид Киева, 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Венгрия временно переводит свое посольство из Киева во Львов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью правительство временно переносит свое посольство из Киева во Львов на западе Украины. Посольство будет работать во Львове с сокращенным штатом... Мы будем представлять интересы всех нуждающихся граждан Венгрии в Украине. Как только позволят условия безопасности, сотрудники посольства вернутся в Киев", - приводит слова Сийярто портал hirado.hu.
По словам Сийярто, в ходе очередной организованной МИД эвакуации из украинской столицы были эвакуированы двадцать человек, среди них тринадцать - сотрудники посольства Венгрии с членами семей, трое - сотрудники службы безопасности, а также австрийская семья из трех человек и гражданин Франции.
Ранее Венгрия уже организовывала эвакуацию из Киева как венгерских, так и иностранных граждан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Премьер Венгрии назвал причины ситуации на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВенгрияЛьвовУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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