15:06 03.03.2022 (обновлено: 15:41 03.03.2022)
Венгрия переводит посольство из Киева во Львов
Венгрия временно переводит свое посольство из Киева во Львов
Вид Киева, 25 февраля 2022
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Венгрия временно переводит свое посольство из Киева во Львов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью правительство временно переносит свое посольство из Киева во Львов на западе Украины. Посольство будет работать во Львове с сокращенным штатом... Мы будем представлять интересы всех нуждающихся граждан Венгрии в Украине. Как только позволят условия безопасности, сотрудники посольства вернутся в Киев", - приводит слова Сийярто портал hirado.hu.
По словам Сийярто, в ходе очередной организованной МИД эвакуации из украинской столицы были эвакуированы двадцать человек, среди них тринадцать - сотрудники посольства Венгрии с членами семей, трое - сотрудники службы безопасности, а также австрийская семья из трех человек и гражданин Франции.
Ранее Венгрия уже организовывала эвакуацию из Киева как венгерских, так и иностранных граждан.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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