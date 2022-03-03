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Посольство России в Париже облили краской
Посольство России в Париже облили краской - РИА Новости, 03.03.2022
Посольство России в Париже облили краской
Неизвестные облили здание посольства РФ во Франции краской, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:35
2022-03-03T14:53
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Неизвестные облили здание посольства РФ во Франции краской, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.На здании посольства России во Франции, расположенном на бульваре Ланн в Париже, видны следы краски красного, синего и желтого цветов.Охрана дипмиссии усилена, здание охраняют с нескольких сторон патрули полицейских. Перед посольством также выставлено металлическое ограждение.Ранее российский генконсул в Страсбурге Владислав Павлов сообщил РИА Новости, что генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности из-за инцидента со свастикой и демонстраций в поддержку Украины, местные власти обеспечивают охрану здания.В пятницу генконсул сообщил агентству, что на стенды и вывески дипмиссии в Страсбурге была нанесена свастика.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/ekvador-1776137580.html
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Российское посольство в Париже облили краской
Российское посольство в Париже облили краской
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в мире, франция, россия, париж
14:35 03.03.2022 (обновлено: 14:53 03.03.2022)
 
Посольство России в Париже облили краской

Посольство России в Париже облили краской

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Неизвестные облили здание посольства РФ во Франции краской, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
На здании посольства России во Франции, расположенном на бульваре Ланн в Париже, видны следы краски красного, синего и желтого цветов.
Охрана дипмиссии усилена, здание охраняют с нескольких сторон патрули полицейских. Перед посольством также выставлено металлическое ограждение.
Ранее российский генконсул в Страсбурге Владислав Павлов сообщил РИА Новости, что генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности из-за инцидента со свастикой и демонстраций в поддержку Украины, местные власти обеспечивают охрану здания.
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В пятницу генконсул сообщил агентству, что на стенды и вывески дипмиссии в Страсбурге была нанесена свастика.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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