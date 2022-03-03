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Подброшенный в посольство России в Австралии порошок оказался неопасным
Подброшенный в посольство России в Австралии порошок оказался неопасным - РИА Новости, 03.03.2022
Подброшенный в посольство России в Австралии порошок оказался неопасным
Посольство России в Австралии подтвердило, что к его воротам утром в четверг был подброшен пакет с белым порошком, который, как уведомила полиция, оказался не... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:30
2022-03-03T11:44
австралия
россия
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посольство России в Австралии подтвердило, что к его воротам утром в четверг был подброшен пакет с белым порошком, который, как уведомила полиция, оказался не опасным, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Канберре."Да, порошок оказался не опасным, по сообщению полиции", - отметили в посольстве.В последнее время это посольство стало целью угроз, оскорбительных посланий и акций, добавили в дипмиссии.Ситуация с порошком была урегулирована благодаря быстрой и профессиональной реакции полиции и чрезвычайных служб, подчеркнули в посольстве.
https://ria.ru/20220302/ekvador-1776137580.html
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австралия, россия, в мире
11:30 03.03.2022 (обновлено: 11:44 03.03.2022)
 
Подброшенный в посольство России в Австралии порошок оказался неопасным

Неизвестный порошок, подброшенный в российское посольство в Австралии, оказался неопасным

© Фото : Embassy of Russia in AustraliaЗдание посольства России в Австралии
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Embassy of Russia in Australia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посольство России в Австралии подтвердило, что к его воротам утром в четверг был подброшен пакет с белым порошком, который, как уведомила полиция, оказался не опасным, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Канберре.
"Да, порошок оказался не опасным, по сообщению полиции", - отметили в посольстве.
В последнее время это посольство стало целью угроз, оскорбительных посланий и акций, добавили в дипмиссии.
Ситуация с порошком была урегулирована благодаря быстрой и профессиональной реакции полиции и чрезвычайных служб, подчеркнули в посольстве.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:09
В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России
 
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