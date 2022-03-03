https://ria.ru/20220303/posolstvo-1776206365.html

Подброшенный в посольство России в Австралии порошок оказался неопасным

Подброшенный в посольство России в Австралии порошок оказался неопасным - РИА Новости, 03.03.2022

Подброшенный в посольство России в Австралии порошок оказался неопасным

Посольство России в Австралии подтвердило, что к его воротам утром в четверг был подброшен пакет с белым порошком, который, как уведомила полиция, оказался не... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:30

2022-03-03T11:30

2022-03-03T11:44

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посольство России в Австралии подтвердило, что к его воротам утром в четверг был подброшен пакет с белым порошком, который, как уведомила полиция, оказался не опасным, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Канберре."Да, порошок оказался не опасным, по сообщению полиции", - отметили в посольстве.В последнее время это посольство стало целью угроз, оскорбительных посланий и акций, добавили в дипмиссии.Ситуация с порошком была урегулирована благодаря быстрой и профессиональной реакции полиции и чрезвычайных служб, подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20220302/ekvador-1776137580.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

австралия, россия, в мире