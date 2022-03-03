https://ria.ru/20220303/ponimanie-1776363330.html
Россия и Украина нашли понимание по части пунктов, заявил Мединский
Россия и Украина нашли понимание по части пунктов, заявил Мединский - РИА Новости, 03.03.2022
Россия и Украина нашли понимание по части пунктов, заявил Мединский
Россия и Украина смогли найти понимание по части вопросов на переговорах, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:46
2022-03-03T20:46
2022-03-03T21:05
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
белоруссия
россия
украина
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Россия и Украина смогли найти понимание по части вопросов на переговорах, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.Ранее Мединский говорил, что блок предложений делегации России на переговорах с Украиной состоит из трех частей: военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического."Только что закончились переговоры с украинской стороной, на которых мы подробно обсудили все три блока вопросов: вопрос военный, вопрос международный гуманитарный и третий вопрос - вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось достигнуть понимания", - сказал Мединский.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир мединский, белоруссия, россия, украина
20:46 03.03.2022 (обновлено: 21:05 03.03.2022)
Россия и Украина нашли понимание по части пунктов, заявил Мединский
Глава делегации Мединский: Россия и Украина нашли понимание по части пунктов