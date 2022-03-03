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Лавров: Россия не строит политику по принципу "эскалация ради деэскалации"
Лавров: Россия не строит политику по принципу "эскалация ради деэскалации" - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров: Россия не строит политику по принципу "эскалация ради деэскалации"
Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны, заявил министр... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:26
2022-03-03T13:51
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
владимир зеленский
йенс столтенберг
россия
нато
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине."У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как это пытаются нам вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил Владимир Зеленский.
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"У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации" – Лавров о военной доктрине
Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине. "У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как это пытаются нам вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир зеленский, йенс столтенберг, россия, нато
12:26 03.03.2022 (обновлено: 13:51 03.03.2022)
 
Лавров: Россия не строит политику по принципу "эскалация ради деэскалации"

Глава МИД Лавров: Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине.
"У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как это пытаются нам вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил Владимир Зеленский.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергРоссияНАТО
 
 
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