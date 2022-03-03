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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 03.03.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T07:54
2022-03-03T07:54
общество
евгений тишковец
москва
погода
россия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, такая температура на 3-4 градуса теплее, чем должно быть в это время года.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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общество, евгений тишковец, москва, погода, россия
07:54 03.03.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается облачная погода без осадков и до плюс пяти градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Максимальная температура — плюс 3-5 градусов, по области — от нуля до плюс 5. То есть сегодня тоже достаточно погожий день, конечно, не такой солнечный, как вчера", — сообщил Тишковец.

По его словам, такая температура на 3-4 градуса теплее, чем должно быть в это время года.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве. Слева: Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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