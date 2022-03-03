https://ria.ru/20220303/pogoda-1776169324.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 03.03.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T07:54

2022-03-03T07:54

2022-03-03T07:54

общество

евгений тишковец

москва

погода

россия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, такая температура на 3-4 градуса теплее, чем должно быть в это время года.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20220302/pogoda-1776000581.html

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Никита Стома

общество, евгений тишковец, москва, погода, россия