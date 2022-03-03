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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/pogibshiy-1776349707.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, заявил Басурин
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, заявил Басурин - РИА Новости, 03.03.2022
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, заявил Басурин
Один человек погиб и девять ранены в четверг в ходе обстрела в ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:36
2022-03-03T19:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
вооруженный конфликт на востоке украины
киев
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек погиб и девять ранены в четверг в ходе обстрела в ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Обстреляли ракетами 152-мм, у нас еще одна женщина получила ранения в Кировском районе. За сегодня у нас уже получается девять человек, из них один погибший", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защитулюдей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
киев
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4.7
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, вооруженный конфликт на востоке украины, киев, луганская народная республика
19:36 03.03.2022 (обновлено: 19:48 03.03.2022)
 
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, заявил Басурин

Басурин заявил, что в ДНР при обстреле со стороны ВСУ один человек погиб, девять ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек погиб и девять ранены в четверг в ходе обстрела в ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Обстреляли ракетами 152-мм, у нас еще одна женщина получила ранения в Кировском районе. За сегодня у нас уже получается девять человек, из них один погибший", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защитулюдей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринВооруженный конфликт на востоке УкраиныКиевЛуганская Народная Республика
 
 
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