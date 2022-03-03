19:36 03.03.2022 (обновлено: 19:48 03.03.2022)
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, заявил Басурин
Басурин заявил, что в ДНР при обстреле со стороны ВСУ один человек погиб, девять ранены
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек погиб и девять ранены в четверг в ходе обстрела в ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Обстреляли ракетами 152-мм, у нас еще одна женщина получила ранения в Кировском районе. За сегодня у нас уже получается девять человек, из них один погибший", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защитулюдей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.