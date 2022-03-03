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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, заявил Басурин

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, заявил Басурин - РИА Новости, 03.03.2022

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, заявил Басурин

Один человек погиб и девять ранены в четверг в ходе обстрела в ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:36

2022-03-03T19:36

2022-03-03T19:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

вооруженный конфликт на востоке украины

киев

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек погиб и девять ранены в четверг в ходе обстрела в ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Обстреляли ракетами 152-мм, у нас еще одна женщина получила ранения в Кировском районе. За сегодня у нас уже получается девять человек, из них один погибший", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защитулюдей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2022-03-03T19:36 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, вооруженный конфликт на востоке украины, киев, луганская народная республика