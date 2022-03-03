https://ria.ru/20220303/podmoskove-1776242482.html
В Подмосковье начнут перемещать мешающие уборке мусора автомобили
В Подмосковье начнут перемещать мешающие уборке мусора автомобили - РИА Новости, 03.03.2022
В Подмосковье начнут перемещать мешающие уборке мусора автомобили
Автомобили, мешающие уборке мусора или снега, будут бесплатно перемещать с помощью эвакуаторов, соответствующий закон принят на заседании Мособлдумы в четверг. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:30
2022-03-03T13:30
2022-03-03T13:30
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
мусор
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КРАСНОГОРСК, 3 мар - РИА Новости. Автомобили, мешающие уборке мусора или снега, будут бесплатно перемещать с помощью эвакуаторов, соответствующий закон принят на заседании Мособлдумы в четверг.Проект закона был разработан для беспрепятственного передвижения уборочной или специальной техники на придомовых или внутриквартальных территориях. Положение устанавливает бесплатное перемещение транспортных средств, мешающих работам по благоустройству, уборке мусора или снега."Решение принято, закон принят в целом", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Контроль за исполнением установленных требований возложен на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, игорь брынцалов, мусор
КРАСНОГОРСК, 3 мар - РИА Новости. Автомобили, мешающие уборке мусора или снега, будут бесплатно перемещать с помощью эвакуаторов, соответствующий закон принят на заседании Мособлдумы в четверг.
Проект закона был разработан для беспрепятственного передвижения уборочной или специальной техники на придомовых или внутриквартальных территориях. Положение устанавливает бесплатное перемещение транспортных средств, мешающих работам по благоустройству, уборке мусора или снега.
"Решение принято, закон принят в целом", - сказал спикер Мособлдумы
Игорь Брынцалов.
Контроль за исполнением установленных требований возложен на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.