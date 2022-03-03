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Техническое переоснащение 15 газорегуляторных пунктов проведут в Москве
Техническое переоснащение 15 газорегуляторных пунктов проведут в Москве - РИА Новости, 03.03.2022
Техническое переоснащение 15 газорегуляторных пунктов проведут в Москве
Техническое переоснащение 15 газорегуляторных пунктов проведет в столице АО "Мосгаз", сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:56
2022-03-03T16:56
2022-03-03T16:56
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Техническое переоснащение 15 газорегуляторных пунктов проведет в столице АО "Мосгаз", сообщается на сайте мэра Москвы."Рациональное и бережное отношение к природным ресурсам и экологии города — один из основных приоритетов столичного газового хозяйства. В 2022 году специалистами Мосгаза будет проведен комплекс работ по техническому переоснащению 15 газорегуляторных пунктов и плановая замена 24 шкафных комбинированных газорегуляторных установок", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Мосгаз" Гасана Гасангаджиева.Отмечается, что газорегуляторные пункты - ключевые объекты газотранспортной системы столицы, отвечающие за снижение давления и распределение голубого топлива потребителям. Во время работ столичные газовики отключают каждую линию редуцирования поочередно, переходя на резервную работу газорегуляторного пункта в штатном режиме."Все обновленные газорегуляторные пункты оборудованы автоматическими запорными устройствами. Благодаря этому перекрыть подачу газа, если возникнет такая необходимость, можно в течение двух минут из центральной диспетчерской Мосгаза", - уточняется в сообщении.Добавляется, что уже реконструировано шесть крупнейших системообразующих газорегуляторных пунктов: "Южная ГС", "Очаковская ГС имени А.И. Зарепова", "Черкизовская ГС имени А.А. Горбачева", "Головинская ГС", "Щукино" и "Карачаровская ГС". Все ТЭЦ города работают на природном газе - самом экологически чистом топливе.
https://realty.ria.ru/20220302/pavodok-1776073357.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Техническое переоснащение 15 газорегуляторных пунктов проведет в столице АО "Мосгаз", сообщается на сайте мэра Москвы.
"Рациональное и бережное отношение к природным ресурсам и экологии города — один из основных приоритетов столичного газового хозяйства. В 2022 году специалистами Мосгаза
будет проведен комплекс работ по техническому переоснащению 15 газорегуляторных пунктов и плановая замена 24 шкафных комбинированных газорегуляторных установок", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Мосгаз" Гасана Гасангаджиева.
Отмечается, что газорегуляторные пункты - ключевые объекты газотранспортной системы столицы, отвечающие за снижение давления и распределение голубого топлива потребителям. Во время работ столичные газовики отключают каждую линию редуцирования поочередно, переходя на резервную работу газорегуляторного пункта в штатном режиме.
"Все обновленные газорегуляторные пункты оборудованы автоматическими запорными устройствами. Благодаря этому перекрыть подачу газа, если возникнет такая необходимость, можно в течение двух минут из центральной диспетчерской Мосгаза", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что уже реконструировано шесть крупнейших системообразующих газорегуляторных пунктов: "Южная ГС", "Очаковская ГС имени А.И. Зарепова", "Черкизовская ГС имени А.А. Горбачева", "Головинская ГС", "Щукино" и "Карачаровская ГС". Все ТЭЦ города работают на природном газе - самом экологически чистом топливе.