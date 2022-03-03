https://ria.ru/20220303/peregovory-1776363422.html

Россия и Украина обсудили все три блока вопросов, сообщил Мединский

Россия и Украина обсудили все три блока вопросов, сообщил Мединский - РИА Новости, 03.03.2022

Россия и Украина обсудили все три блока вопросов, сообщил Мединский

Представители Украины и России на переговорах в Белоруссии обсудили в том числе будущее политическое урегулирование конфликта, сообщил помощник президента... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:46

2022-03-03T20:46

2022-03-03T21:21

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МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Представители Украины и России на переговорах в Белоруссии обсудили в том числе будущее политическое урегулирование конфликта, сообщил помощник президента России Владимир Мединский."Только что закончились переговоры с украинской стороной, на которых мы подробно обсудили все три блока вопросов: вопрос военный, вопрос международный, гуманитарный, а также вопрос будущего политического урегулирования конфликта", - сказал Мединский по итогам переговоров, которые прошли в Белоруссии. Заявление транслировал RT.По его словам, позиции сторон ясны, записаны по пунктам."По части из них удалось найти взаимопонимание, но главный вопрос, который решили сегодня – это спасение людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений", - сказал Мединский.Он пояснил, что представители министерств обороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения."Это существенный прогресс", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/gumkoridory-1776364033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, украина, политика, владимир мединский