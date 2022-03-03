https://ria.ru/20220303/peregovory-1776361914.html

Подоляк: Россия и Украина договорились продолжить переговоры

Подоляк: Россия и Украина договорились продолжить переговоры - РИА Новости, 03.03.2022

Подоляк: Россия и Украина договорились продолжить переговоры

Делегации России и Украины договорились продолжить переговоры, новый раунд может состояться в ближайшее время, заявил в четверг журналистам советник... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:37

2022-03-03T20:37

2022-03-03T20:59

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

россия

белоруссия

украина

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Делегации России и Украины договорились продолжить переговоры, новый раунд может состояться в ближайшее время, заявил в четверг журналистам советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк."Соответственно, мы договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки ", - сказал Подоляк.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел в понедельник на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир мединский, россия, белоруссия, украина