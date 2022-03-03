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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией
Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией
Украина на переговорах с делегацией РФ не получила тех результатов, на которые рассчитывала, сказал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:35
2022-03-03T20:57
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
белоруссия
россия
украина
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Украина на переговорах с делегацией РФ не получила тех результатов, на которые рассчитывала, сказал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."На переговорах между украинской и российской стороной, к сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сказал Подоляк.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир мединский, белоруссия, россия, украина
20:35 03.03.2022 (обновлено: 20:57 03.03.2022)
 
Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией

Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией

© БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
© БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Читать ria.ru в
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Украина на переговорах с делегацией РФ не получила тех результатов, на которые рассчитывала, сказал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"На переговорах между украинской и российской стороной, к сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сказал Подоляк.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МединскийБелоруссияРоссияУкраина
 
 
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