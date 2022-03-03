https://ria.ru/20220303/peregovory-1776361527.html

Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией

Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией - РИА Новости, 03.03.2022

Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией

Украина на переговорах с делегацией РФ не получила тех результатов, на которые рассчитывала, сказал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:35

2022-03-03T20:35

2022-03-03T20:57

в мире

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Украина на переговорах с делегацией РФ не получила тех результатов, на которые рассчитывала, сказал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."На переговорах между украинской и российской стороной, к сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сказал Подоляк.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир мединский, белоруссия, россия, украина