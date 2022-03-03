Зеленский попросил не говорить с Украиной, как со "страной другого сорта"
Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине.
"Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка - я ее не вижу – о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит… Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать… Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта", - сказал Зеленский в четверг на пресс-конференции, видео которой опубликовал офис президента Украины.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.