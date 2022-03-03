Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776360286.html
Зеленский попросил не говорить с Украиной, как со "страной другого сорта"
Зеленский попросил не говорить с Украиной, как со "страной другого сорта" - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский попросил не говорить с Украиной, как со "страной другого сорта"
Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:35
2022-03-03T20:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_db9a780cdafbad0e7d6352f3488ce9ea.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине."Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка - я ее не вижу – о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит… Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать… Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта", - сказал Зеленский в четверг на пресс-конференции, видео которой опубликовал офис президента Украины.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776235548.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_756cc74f81351a30cc1a344d4b0a5ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, владимир зеленский
20:35 03.03.2022
 
Зеленский попросил не говорить с Украиной, как со "страной другого сорта"

Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине.
"Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка - я ее не вижу – о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит… Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать… Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта", - сказал Зеленский в четверг на пресс-конференции, видео которой опубликовал офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:04
"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала