https://ria.ru/20220303/peregovory-1776360286.html

Зеленский попросил не говорить с Украиной, как со "страной другого сорта"

Зеленский попросил не говорить с Украиной, как со "страной другого сорта" - РИА Новости, 03.03.2022

Зеленский попросил не говорить с Украиной, как со "страной другого сорта"

Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:35

2022-03-03T20:35

2022-03-03T20:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине."Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка - я ее не вижу – о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит… Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать… Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта", - сказал Зеленский в четверг на пресс-конференции, видео которой опубликовал офис президента Украины.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776235548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, владимир зеленский