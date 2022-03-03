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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776314777.html
Путин предупредил, к чему приведет затягивание Киевом переговоров
Путин предупредил, к чему приведет затягивание Киевом переговоров - РИА Новости, 03.03.2022
Путин предупредил, к чему приведет затягивание Киевом переговоров
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям от России, сообщает РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:22
2022-03-03T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
франция
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям от России, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, украина, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр
17:22 03.03.2022 (обновлено: 17:25 03.03.2022)
 
Путин предупредил, к чему приведет затягивание Киевом переговоров

Президент Путин: затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям от России

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям от России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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