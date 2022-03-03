https://ria.ru/20220303/peregovory-1776314777.html

Путин предупредил, к чему приведет затягивание Киевом переговоров

Путин предупредил, к чему приведет затягивание Киевом переговоров - РИА Новости, 03.03.2022

Путин предупредил, к чему приведет затягивание Киевом переговоров

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям от России, сообщает РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:22

2022-03-03T17:22

2022-03-03T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям от России, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, россия, украина, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр