https://ria.ru/20220303/peregovory-1776276844.html

В украинской делегации рассказали о программе минимум на переговорах

В украинской делегации рассказали о программе минимум на переговорах - РИА Новости, 03.03.2022

В украинской делегации рассказали о программе минимум на переговорах

Киев намерен в ходе нового раунда переговоров с Россией как минимум договориться о создании гуманитарных коридоров, заявил член украинской делегации Давид... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:13

2022-03-03T15:13

2022-03-03T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

владимир мединский

владимир путин

россия

белоруссия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094928_0:70:1441:880_1920x0_80_0_0_20a41e3038e0dc7dd64e646afd9b79a7.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киев намерен в ходе нового раунда переговоров с Россией как минимум договориться о создании гуманитарных коридоров, заявил член украинской делегации Давид Арахамия."Программа минимум - гуманитарные коридоры. Далее - по обстоятельствам", - написал Арахамия на своей странице в Facebook.Ранее в четверг глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии планируют начать в 15.00, как и было изначально заявлено, украинская сторона обещала быть пораньше, но, "видимо, не получается".В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776230841.html

https://ria.ru/20220302/peregovory-1776125856.html

россия

белоруссия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф