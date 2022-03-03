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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776234500.html
Песков надеется, что украинские переговорщики доедут до места встречи
Песков надеется, что украинские переговорщики доедут до места встречи - РИА Новости, 03.03.2022
Песков надеется, что украинские переговорщики доедут до места встречи
В Кремле надеются, что украинские переговорщики сегодня все-таки доедут до места переговоров с представителями российской стороны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:06
2022-03-03T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
белоруссия
россия
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что украинские переговорщики сегодня все-таки доедут до места переговоров с представителями российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как вы знаете, вчера вечером наша делегация была уже на месте. Она ожидала украинских переговорщиков вчера вечером, она ожидала их ночью, ожидала их утром, ожидает, честно говоря, до сих пор. Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что они все-таки сегодня доедут", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о перспективах второго раунда переговоров между Россией и Украиной.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир мединский, белоруссия, россия, украина
13:06 03.03.2022 (обновлено: 13:12 03.03.2022)
 
Песков надеется, что украинские переговорщики доедут до места встречи

Пресс-секретарь Песков надеется, что украинские переговорщики доедут до места встречи

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что украинские переговорщики сегодня все-таки доедут до места переговоров с представителями российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как вы знаете, вчера вечером наша делегация была уже на месте. Она ожидала украинских переговорщиков вчера вечером, она ожидала их ночью, ожидала их утром, ожидает, честно говоря, до сих пор. Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что они все-таки сегодня доедут", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о перспективах второго раунда переговоров между Россией и Украиной.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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