https://ria.ru/20220303/peregovory-1776232645.html
Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский
Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский - РИА Новости, 03.03.2022
Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский
Переговоры между РФ и Украиной состоятся, российская сторона в контакте с украинской, сказал глава российской делегации на переговорах, помощник президента... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:01
2022-03-03T13:01
2022-03-03T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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россия
украина
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной состоятся, российская сторона в контакте с украинской, сказал глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский."Переговоры состоятся. Мы сейчас в контакте с украинской стороной", - сказал Мединский, пишет Sputnik Беларусь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776230841.html
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776232002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, украина
Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский
Мединский заявил, что переговоры России и Украины состоятся