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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776232645.html
Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский
Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский - РИА Новости, 03.03.2022
Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский
Переговоры между РФ и Украиной состоятся, российская сторона в контакте с украинской, сказал глава российской делегации на переговорах, помощник президента... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:01
2022-03-03T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной состоятся, российская сторона в контакте с украинской, сказал глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский."Переговоры состоятся. Мы сейчас в контакте с украинской стороной", - сказал Мединский, пишет Sputnik Беларусь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776230841.html
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в мире, белоруссия, россия, украина
13:01 03.03.2022
 
Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский

Мединский заявил, что переговоры России и Украины состоятся

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский в Беловежской пуще
Помощник президента России Владимир Мединский в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной состоятся, российская сторона в контакте с украинской, сказал глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский.
"Переговоры состоятся. Мы сейчас в контакте с украинской стороной", - сказал Мединский, пишет Sputnik Беларусь.
Помощник президента России Владимир Мединский в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:59
Операцию на Украине продолжат даже во время переговоров, заявил Лавров
 
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