https://ria.ru/20220303/peregovory-1776232645.html

Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский

Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский - РИА Новости, 03.03.2022

Переговоры России и Украины состоятся, заявил Мединский

Переговоры между РФ и Украиной состоятся, российская сторона в контакте с украинской, сказал глава российской делегации на переговорах, помощник президента... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:01

2022-03-03T13:01

2022-03-03T13:01

обострение ситуации в днр и лнр

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной состоятся, российская сторона в контакте с украинской, сказал глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский."Переговоры состоятся. Мы сейчас в контакте с украинской стороной", - сказал Мединский, пишет Sputnik Беларусь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776230841.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776232002.html

белоруссия

россия

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, украина