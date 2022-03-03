https://ria.ru/20220303/peregovory-1776228248.html
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области - РИА Новости, 03.03.2022
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области
Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы - в Брестской области Белоруссии, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:49
2022-03-03T12:49
2022-03-03T14:19
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
белоруссия
россия
украина
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы - в Брестской области Белоруссии, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Переговоры пройдут там же, где и были запланированы - на территории Брестской области Белоруссии", - сказал Мединский, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Мединский о начале второго раунда переговоров РФ и Украины
Мединский о начале второго раунда переговоров РФ и Украины
2022-03-03T12:49
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РИА Новости
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владимир мединский, белоруссия, россия, украина
12:49 03.03.2022 (обновлено: 14:19 03.03.2022)
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области
Помощник президента Мединский: переговоры России и Украины пройдут в Брестской области