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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области - РИА Новости, 03.03.2022
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области
Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы - в Брестской области Белоруссии, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:49
2022-03-03T14:19
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
белоруссия
россия
украина
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы - в Брестской области Белоруссии, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Переговоры пройдут там же, где и были запланированы - на территории Брестской области Белоруссии", - сказал Мединский, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мединский о начале второго раунда переговоров РФ и Украины
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владимир мединский, белоруссия, россия, украина
12:49 03.03.2022 (обновлено: 14:19 03.03.2022)
 
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области

Помощник президента Мединский: переговоры России и Украины пройдут в Брестской области

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы - в Брестской области Белоруссии, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Переговоры пройдут там же, где и были запланированы - на территории Брестской области Белоруссии", - сказал Мединский, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
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