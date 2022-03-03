https://ria.ru/20220303/peregovory-1776228248.html

Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области

Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области - РИА Новости, 03.03.2022

Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области

Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы - в Брестской области Белоруссии, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:49

2022-03-03T12:49

2022-03-03T14:19

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

белоруссия

россия

украина

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы - в Брестской области Белоруссии, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Переговоры пройдут там же, где и были запланированы - на территории Брестской области Белоруссии", - сказал Мединский, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/poteri-1776230179.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мединский о начале второго раунда переговоров РФ и Украины Мединский о начале второго раунда переговоров РФ и Украины 2022-03-03T12:49 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир мединский, белоруссия, россия, украина