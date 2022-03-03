Захарова раскритиковала Киев за позицию по выбору места переговоров
Захарова: люди гибнут, а представители Киева место подбирают перед камерами красоваться
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Украина воспротивилась проведению переговоров с РФ в Беловежской пуще, заявила, что люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им комфортнее будет перед камерами красоваться.
"Люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться", - написала она в своем Telegram-канале.
В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встречи с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.