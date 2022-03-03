https://ria.ru/20220303/peregovory-1776226653.html

Захарова раскритиковала Киев за позицию по выбору места переговоров

Захарова раскритиковала Киев за позицию по выбору места переговоров - РИА Новости, 03.03.2022

Захарова раскритиковала Киев за позицию по выбору места переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Украина воспротивилась проведению переговоров с РФ в Беловежской пуще,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:45

2022-03-03T12:45

2022-03-03T12:45

в мире

владимир путин

россия

белоруссия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Украина воспротивилась проведению переговоров с РФ в Беловежской пуще, заявила, что люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им комфортнее будет перед камерами красоваться."Люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться", - написала она в своем Telegram-канале.В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встречи с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/peregovory-1776125856.html

https://ria.ru/20220302/peregovory-1776106752.html

россия

белоруссия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина