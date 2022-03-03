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Захарова раскритиковала Киев за позицию по выбору места переговоров
Захарова раскритиковала Киев за позицию по выбору места переговоров - РИА Новости, 03.03.2022
Захарова раскритиковала Киев за позицию по выбору места переговоров
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Украина воспротивилась проведению переговоров с РФ в Беловежской пуще,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:45
2022-03-03T12:45
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Украина воспротивилась проведению переговоров с РФ в Беловежской пуще, заявила, что люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им комфортнее будет перед камерами красоваться."Люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться", - написала она в своем Telegram-канале.В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встречи с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776125856.html
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в мире, владимир путин, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
12:45 03.03.2022
 
Захарова раскритиковала Киев за позицию по выбору места переговоров

Захарова: люди гибнут, а представители Киева место подбирают перед камерами красоваться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Украина воспротивилась проведению переговоров с РФ в Беловежской пуще, заявила, что люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им комфортнее будет перед камерами красоваться.
"Люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться", - написала она в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной
В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встречи с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 18:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией
 
В миреВладимир ПутинРоссияБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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