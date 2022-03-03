https://ria.ru/20220303/peregovoory-1776362342.html

Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк

Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк - РИА Новости, 03.03.2022

Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк

В ходе второго раунда переговоров России и Украины подробно обсуждены гуманитарные аспекты, заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:41

2022-03-03T20:41

2022-03-03T20:51

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. В ходе второго раунда переговоров России и Украины подробно обсуждены гуманитарные аспекты, заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Мы обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что сейчас достаточно много городов находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации ", - сказал Подоляк по итогам второго раунда переговоров, сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-каналеВ понедельник прошла первая встреча делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776361914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, киев, украина, россия, белоруссия, луганская народная республика