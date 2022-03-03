Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovoory-1776362342.html
Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк
Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк - РИА Новости, 03.03.2022
Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк
В ходе второго раунда переговоров России и Украины подробно обсуждены гуманитарные аспекты, заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:41
2022-03-03T20:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
киев
украина
россия
белоруссия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776335490_0:251:3110:2000_1920x0_80_0_0_5e8912980b60b06e84f2293539963265.jpg
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. В ходе второго раунда переговоров России и Украины подробно обсуждены гуманитарные аспекты, заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Мы обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что сейчас достаточно много городов находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации ", - сказал Подоляк по итогам второго раунда переговоров, сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-каналеВ понедельник прошла первая встреча делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776361914.html
москва
киев
украина
россия
белоруссия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776335490_207:0:2874:2000_1920x0_80_0_0_371a42677bfdf3b3e0dc99f2514dae63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, киев, украина, россия, белоруссия, луганская народная республика
20:41 03.03.2022 (обновлено: 20:51 03.03.2022)
 
Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк

Москва и Киев подробно обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Подоляк

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. В ходе второго раунда переговоров России и Украины подробно обсуждены гуманитарные аспекты, заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Мы обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что сейчас достаточно много городов находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации ", - сказал Подоляк по итогам второго раунда переговоров, сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-канале
В понедельник прошла первая встреча делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подоляк: Россия и Украина договорились продолжить переговоры
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМоскваКиевУкраинаРоссияБелоруссияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала