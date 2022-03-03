https://ria.ru/20220303/otnosheniya-1776347455.html

В МИД объяснили, от чего зависит развитие отношений с Евросоюзом

В МИД объяснили, от чего зависит развитие отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД объяснили, от чего зависит развитие отношений с Евросоюзом

Развитие отношений России и Евросоюза зависит в том числе от того, признает ли Брюссель необходимость денацификации Украины, заявила официальный представитель... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:24

2022-03-03T19:24

2022-03-03T19:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

евросоюз

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Развитие отношений России и Евросоюза зависит в том числе от того, признает ли Брюссель необходимость денацификации Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наши отношения с Евросоюзом будут развиваться в зависимости от того, насколько в ЕС проявят понимание своих истинных интересов в стабилизации ситуации в Европе и в выправлении созданных расширением НАТО на Восток дисбалансов в сфере безопасности", - сказала она в ходе брифинга."Осознают потребность демонстрации геополитической самостоятельности, перейдут к уважительному диалогу с Россией - будем принимать это к сведению. Признают необходимость демилитаризации и денацификации Украины - тоже будем из этого исходить", - добавила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф, россия, нато, ситуация в днр и лнр, украина