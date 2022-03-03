https://ria.ru/20220303/otnosheniya-1776202641.html

Рябков выразил надежду на "выправление" отношений с Западом

Рябков выразил надежду на "выправление" отношений с Западом - РИА Новости, 03.03.2022

Рябков выразил надежду на "выправление" отношений с Западом

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что Россия оттолкнется от дна, на котором находятся отношения Москвы с США и Западом. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:18

2022-03-03T11:18

2022-03-03T11:30

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

европа

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что Россия оттолкнется от дна, на котором находятся отношения Москвы с США и Западом."Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/atom-1776157964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, европа, украина