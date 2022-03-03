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Рябков выразил надежду на "выправление" отношений с Западом
Рябков выразил надежду на "выправление" отношений с Западом - РИА Новости, 03.03.2022
Рябков выразил надежду на "выправление" отношений с Западом
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что Россия оттолкнется от дна, на котором находятся отношения Москвы с США и Западом. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:18
2022-03-03T11:30
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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сша
европа
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что Россия оттолкнется от дна, на котором находятся отношения Москвы с США и Западом."Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, европа, украина
11:18 03.03.2022 (обновлено: 11:30 03.03.2022)
 
Рябков выразил надежду на "выправление" отношений с Западом

Замглавы МИД Рябков выразил надежду на "выправление" отношений с США и Западом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что Россия оттолкнется от дна, на котором находятся отношения Москвы с США и Западом.
"Я уверен, что мы от этого дна оттолкнемся и начнем выправлять отношения. Для этого нужна политическая воля Запада, прежде всего со стороны США", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
"Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАЕвропаУкраина
 
 
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