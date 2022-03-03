Служители моды. В прокат вышла мелодрама "От кутюр" о сотрудниках Dior
В прокат вышла мелодрама Сильви Оайон "От кутюр" о сотрудниках Dior
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"Постер фильма "От кутюр"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В прокат вышла французская мелодрама "От кутюр". В отличие от нашумевшего "Дома Гуччи", посвященного основателям бренда, фильм режиссера Сильви Оайон – о простых работниках фэшн-индустрии. Портная ателье Dior помогает бедной девушке из неблагополучного района Парижа найти дело жизни и дарит ей красивую мечту.
Модный дом участвовал в разработке сценария и помогал с созданием платьев для финального дефиле. Консультировала съемки дизайнер костюмов Жюстин Вивьен, которая исследовала архивные материалы компании.
Режиссер "От кутюр" начинает рассказ с завязки, напоминающей сюжет "Отверженных" Виктора Гюго, где бывший каторжник Жан Вальжан, обворовав священника, получает от него не только прощение, но и вознаграждение. Воодушевившись таким отношением к себе, бродяга основывает фабрику и становится мэром.
О силе милосердия рассуждает и Сильви Оайон. Главная героиня фильма, арабо-французская девушка Жад, промышляет уличными кражами, чтобы поддерживать больную мать. Однажды в бунтарке просыпается совесть, и она возвращает выхваченную в метро сумку владелице. Эстер – главная швея дома Dior – прощает ее и замечает в дерзкой полукровке большой потенциал.
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"Кадр из фильма "От кутюр"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"
Кадр из фильма "От кутюр"
Соприкосновение двух миров – высокой моды и бедных парижских кварталов, плотно населенных иммигрантами, – одна из центральных тем фильма. Юное дарование и ее соседка-мусульманка за словом в карман не лезут и зовут друг друга в гости, стуча по полу табуреткой. Портная модного дома впечатляет прохожих изысканным пальто, самоотверженно создает шедевры от кутюр и страдает от одиночества, поедая пирожные и конфеты.
Автор пытается разобраться в причинах, озвучив свое видение диалогами героев. Жад обвиняет набожную мать в бездействии и вере лишь в чудо. Эстер объясняет подмастерье, в чем разница между работой и ремеслом: "Ремесло – это капитал, оно будит гордость, воображение, благодаря ему в нас чувствуют потребность".
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"Кадр из фильма "От кутюр"
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Кадр из фильма "От кутюр"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"Кадр из фильма "От кутюр"
2 из 3
Кадр из фильма "От кутюр"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"Кадр из фильма "От кутюр"
3 из 3
Кадр из фильма "От кутюр"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"
1 из 3
Кадр из фильма "От кутюр"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"
2 из 3
Кадр из фильма "От кутюр"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"
3 из 3
Кадр из фильма "От кутюр"
© Кинопрокатная компания "Белые ночи"
Главную роль в фильме исполнила юная звезда Лина Кудри, обладательница приза Венецианского фестиваля за участие в картине "Благословленные". Компанию ей составила знаменитая французская актриса Натали Бай ("Это всего лишь конец света", "И все же Лоранс")
Московская премьера фильма прошла в особняке на Большой Полянке, где находится авторское ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Балерина Анна Туразашвили на премьерном показе фильма "От кутюр"
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Балерина Анна Туразашвили на премьерном показе фильма "От кутюр"
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Cтилист Алексей Сухарев на экскурсии в ателье.
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Cтилист Алексей Сухарев на экскурсии в ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Актриса Александра Черкасова на экскурсии в ателье.
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Актриса Александра Черкасова на экскурсии в ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Наталья Гараева, основатель ателье.
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Наталья Гараева, основатель ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Швейный цех ателье.
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Швейный цех ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
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Балерина Анна Туразашвили на премьерном показе фильма "От кутюр"
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
2 из 5
Cтилист Алексей Сухарев на экскурсии в ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
3 из 5
Актриса Александра Черкасова на экскурсии в ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
4 из 5
Наталья Гараева, основатель ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
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Швейный цех ателье.
© Фото предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Для гостей была организована экскурсия в пошивочный цех – специалисты модной индустрии из первых уст рассказали о закулисье заманчивого мира моды.
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