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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776346303.html
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.03.2022
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки РФ имеет данные о том, что Украина разрабатывала собственное ядерное оружие, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:20
2022-03-03T19:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
сергей нарышкин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ имеет данные о том, что Украина разрабатывала собственное ядерное оружие, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."По данным рос­сийского Министерства обороны, Украина сохранила техниче­ский потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможно­сти у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи. Более того, по поступающим в СВР разведданным, работы на этом на­правлении на Украине велись", - сказал Нарышкин, слова которого приводятся на сайте СВР."Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реали­зации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что укра­инские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", - подчеркнул Нарышкин.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220302/mid-1776097080.html
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сергей нарышкин, украина, ситуация в днр и лнр
19:20 03.03.2022 (обновлено: 19:29 03.03.2022)
 
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Нарышкин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ имеет данные о том, что Украина разрабатывала собственное ядерное оружие, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"По данным рос­сийского Министерства обороны, Украина сохранила техниче­ский потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможно­сти у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи. Более того, по поступающим в СВР разведданным, работы на этом на­правлении на Украине велись", - сказал Нарышкин, слова которого приводятся на сайте СВР.
"Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реали­зации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что укра­инские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", - подчеркнул Нарышкин.
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияСергей НарышкинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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