https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776346303.html
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.03.2022
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки РФ имеет данные о том, что Украина разрабатывала собственное ядерное оружие, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:20
2022-03-03T19:20
2022-03-03T19:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
сергей нарышкин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ имеет данные о том, что Украина разрабатывала собственное ядерное оружие, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."По данным российского Министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи. Более того, по поступающим в СВР разведданным, работы на этом направлении на Украине велись", - сказал Нарышкин, слова которого приводятся на сайте СВР."Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", - подчеркнул Нарышкин.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220302/mid-1776097080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сергей нарышкин, украина, ситуация в днр и лнр
19:20 03.03.2022 (обновлено: 19:29 03.03.2022)
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие