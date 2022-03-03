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Испания отправит на Украину противотанковые гранатометы и пулеметы
Испания отправит на Украину противотанковые гранатометы и пулеметы - РИА Новости, 03.03.2022
Испания отправит на Украину противотанковые гранатометы и пулеметы
Испания отправит Украине 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы, сообщила министр обороны Маргарита Роблес. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:59
2022-03-03T01:59
педро санчес
владимир путин
в мире
россия
средиземное море
нато
вооруженные силы рф
eurofighter typhoon
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МАДРИД, 3 мар — РИА Новости. Испания отправит Украине 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы, сообщила министр обороны Маргарита Роблес.По ее словам, они будут доставлены в Польшу, "в пункт, близкий к границе с Украиной", на самолетах ВВС, откуда их "заберут украинские власти".Ранее в среду премьер страны Педро Санчес объявил, что Испания поставит Украине наступательное оружие, хотя еще накануне говорил, что Испания не будет поставлять его напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.На этой неделе Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию дополнительно 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.В настоящее время на восточном фланге НАТО базируются 800 испанских военных, в частности, 350 военных в Латвии, четыре истребителя Eurofighter и 130 военных были недавно переброшены в Болгарию, также три военных корабля и около 300 моряков, которые изначально должны были быть переброшены в Черное море, находятся сейчас в восточной части Средиземного моря.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776064424.html
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педро санчес, владимир путин, в мире, россия, средиземное море, нато, вооруженные силы рф, eurofighter typhoon, болгария, испания, украина
01:59 03.03.2022
 
Испания отправит на Украину противотанковые гранатометы и пулеметы

Глава Минобороны Роблес: Испания отправит Украине противотанковые гранатометы и пулеметы

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МАДРИД, 3 мар — РИА Новости. Испания отправит Украине 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы, сообщила министр обороны Маргарита Роблес.
"В пятницу утром вылетят два самолета с наступательным вооружением, в первой партии будут 1370 противотанковых гранатомётов, 700 тысяч патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы", — заявила Роблес в интервью телеканалу Antena 3.
По ее словам, они будут доставлены в Польшу, "в пункт, близкий к границе с Украиной", на самолетах ВВС, откуда их "заберут украинские власти".
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Ранее в среду премьер страны Педро Санчес объявил, что Испания поставит Украине наступательное оружие, хотя еще накануне говорил, что Испания не будет поставлять его напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.
На этой неделе Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию дополнительно 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.
В настоящее время на восточном фланге НАТО базируются 800 испанских военных, в частности, 350 военных в Латвии, четыре истребителя Eurofighter и 130 военных были недавно переброшены в Болгарию, также три военных корабля и около 300 моряков, которые изначально должны были быть переброшены в Черное море, находятся сейчас в восточной части Средиземного моря.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Педро СанчесВладимир ПутинВ миреРоссияСредиземное мореНАТОВооруженные силы РФEurofighter TyphoonБолгарияИспанияУкраина
 
 
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