Испания отправит на Украину противотанковые гранатометы и пулеметы
Глава Минобороны Роблес: Испания отправит Украине противотанковые гранатометы и пулеметы
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МАДРИД, 3 мар — РИА Новости. Испания отправит Украине 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы, сообщила министр обороны Маргарита Роблес.
"В пятницу утром вылетят два самолета с наступательным вооружением, в первой партии будут 1370 противотанковых гранатомётов, 700 тысяч патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы", — заявила Роблес в интервью телеканалу Antena 3.
По ее словам, они будут доставлены в Польшу, "в пункт, близкий к границе с Украиной", на самолетах ВВС, откуда их "заберут украинские власти".
Ранее в среду премьер страны Педро Санчес объявил, что Испания поставит Украине наступательное оружие, хотя еще накануне говорил, что Испания не будет поставлять его напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.
На этой неделе Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию дополнительно 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.
В настоящее время на восточном фланге НАТО базируются 800 испанских военных, в частности, 350 военных в Латвии, четыре истребителя Eurofighter и 130 военных были недавно переброшены в Болгарию, также три военных корабля и около 300 моряков, которые изначально должны были быть переброшены в Черное море, находятся сейчас в восточной части Средиземного моря.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.