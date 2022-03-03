https://ria.ru/20220303/oplata-1776113640.html

Бесконтактная оплата со смартфона: что изменилось для россиян

Бесконтактная оплата со смартфона: что изменилось для россиян - РИА Новости, 03.03.2022

Бесконтактная оплата со смартфона: что изменилось для россиян

Из-за санкций против российских банков зарубежные системы мобильных платежей, позволявшие расплачиваться смартфонами, работают с перебоями, а порой и вовсе не... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:00

2022-03-03T08:00

2022-03-03T12:18

наука

технологии

nintendo

втб

huawei technologies

apple iphone

google android

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Из-за санкций против российских банков зарубежные системы мобильных платежей, позволявшие расплачиваться смартфонами, работают с перебоями, а порой и вовсе не действуют. Какие есть альтернативы — в материале РИА Новости.Назад к пластикуВ большинстве случаев на смартфонах установлены платежные приложения зарубежных разработчиков: Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Привязанные к ним банковские карты, пластиковые или виртуальные, поддерживаются международными системами Visa или Mastercard. Санкции против российских банков могут сильно усложнить оплату товаров и услуг как смартфоном, так и онлайн.Компания Apple уже ограничила в России свои сервисы, в том числе Apple Pay. Владельцы айфонов испытывают трудности при бесконтактной оплате.Потеряли возможность рассчитываться смартфонами и пользователи банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных в ВТБ, "ФК Открытие", Совкомбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке. Не исключены сбои при бесконтактной оплате в московском метро, где ВТБ выступает банком-эквайером, то есть предоставляет и обслуживает терминалы. Так что лучше переходить на карту "Тройка."В любом случае, согласно рекомендации Центрального банка России, стоит носить с собой банковскую карту — вне зависимости от того, Visa это или Mastercard, выпущена ли она банком, попавшим под санкции, или нет. Только, в отличие от Apple Pay и Google Pay, при оплате пластиком услуги или товара дороже 1000 рублей придется ввести ПИН-код.Платим смартфоном по-новомуХотя Google Pay и Samsung Pay пока по-прежнему действуют в России, былой стабильности и надежды на них нет. Поэтому, если не хочется возвращаться к архаичному пластику, надо поискать альтернативу.Путь первый (и наиболее надежный) — заказать карту отечественной платежной системы МИР в любом российском банке, пластиковую или цифровую, то есть существующую исключительно в виртуальном пространстве. С ними работают Samsung Pay и Apple Pay, а оплата — посредством телефона с NFC. Владельцам Android-смартфонов доступен отечественный сервис Mir Pay. Поначалу интерфейс может показаться не столь привычным, но софт выполняет главную функцию и взаимодействует с любым POS-терминалом в стране. Приложение доступно в Google Play Store и магазине AppGallery от Huawei.Путь второй — для клиентов "Сбера": сервис SberPay. Включается буквально в пару нажатий в мобильном приложении банка без установки дополнительного программного обеспечения. При активации потребуется блокировка смартфона — биометрия или пароль. Но есть два ограничения. Во-первых, SberPay не всегда распознает Visa и Mastercard. Во-вторых, сервис недоступен для умных устройств Apple — из-за внутренних ограничений американского производителя. Фактически яблочные гаджеты потеряли возможность бесконтактной оплаты в России.Оплата на сайтахМногие россияне столкнулись с тем, что не могут купить товары и услуги с помощью Apple Pay и Google Pay онлайн — на сайтах или в приложениях со смартфонов.Здесь снова первыми под удар попали клиенты подсанкционных банков. Так, геймеры, посещающие онлайн-магазины Steam и Nintendo, жалуются, что не получается совершать внутриигровые покупки — сервисы выдают ошибку и предлагают взять другую карту.Впрочем, популярная онлайн-площадка AliExpress пообещала, что, несмотря на санкции, покупатели из России смогут пользоваться маркетплейсом.И, как напоминают в Центробанке, все средства клиентов любых банков на счетах, привязанных к карте, доступны в любое время.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/apple-1776000991.html

https://ria.ru/20210717/karta-1741577985.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, nintendo , втб, huawei technologies, apple iphone, google android, санкции в отношении россии