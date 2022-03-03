https://ria.ru/20220303/operatsiya-1776212040.html
В МИД заверили, что операция России на Украине будет доведена до конца
В МИД заверили, что операция России на Украине будет доведена до конца - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД заверили, что операция России на Украине будет доведена до конца
Специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:51
2022-03-03T11:51
2022-03-03T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
сергей рябков
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Специальная операция будет доведена до конца", - сказал Рябков."Демилитаризация Украины, ее денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик, и многое другое - все это должно быть обеспечено", - сказал Рябков в эфире "РБК".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
11:51 03.03.2022 (обновлено: 12:23 03.03.2022)
В МИД заверили, что операция России на Украине будет доведена до конца
Замглавы МИД Рябков: специальную операцию России на Украине доведут до конца