Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/operatsiya-1776212040.html
В МИД заверили, что операция России на Украине будет доведена до конца
В МИД заверили, что операция России на Украине будет доведена до конца - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД заверили, что операция России на Украине будет доведена до конца
Специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:51
2022-03-03T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
сергей рябков
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558667_0:5:3448:1944_1920x0_80_0_0_c48f31dcdccd78b42caa1b6022af519b.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Специальная операция будет доведена до конца", - сказал Рябков."Демилитаризация Украины, ее денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик, и многое другое - все это должно быть обеспечено", - сказал Рябков в эфире "РБК".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558667_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_2b126bddce383664d99563142805a538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей рябков, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
11:51 03.03.2022 (обновлено: 12:23 03.03.2022)
 
В МИД заверили, что операция России на Украине будет доведена до конца

Замглавы МИД Рябков: специальную операцию России на Украине доведут до конца

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Специальная операция будет доведена до конца", - сказал Рябков.
"Демилитаризация Украины, ее денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик, и многое другое - все это должно быть обеспечено", - сказал Рябков в эфире "РБК".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей РябковВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала