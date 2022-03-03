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https://ria.ru/20220303/oneweb-1776229175.html
Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура
Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура - РИА Новости, 03.03.2022
Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура
Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:52
2022-03-03T13:09
космос - риа наука
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ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур, говорится в сообщении компании."Правление OneWeb проголосовало за приостановку всех запусков с Байконура", - отмечается в сообщении.В свою очередь британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании поддерживает решение OneWeb и пересматривает свое участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией.Ранее министр заявлял, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb, как потребовал "Роскосмос".Ранее российская государственная корпорация в связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России назвала выход британского правительства из состава акционеров OneWeb условием запуска 5 марта с Байконура ракетой "Союз-2.1б" одноименных спутников связи.Также "Роскосмос" предупредил OneWeb, что если компания до 21.30 4 марта не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" также уберут со старта, а спутники демонтируют.Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
https://ria.ru/20211014/rogozin-1754642360.html
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космос - риа наука, россия, oneweb, байконур (город), роскосмос, земля, союз
12:52 03.03.2022 (обновлено: 13:09 03.03.2022)
 
Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура

Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура

© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
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ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур, говорится в сообщении компании.
"Правление OneWeb проголосовало за приостановку всех запусков с Байконура", - отмечается в сообщении.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 36-ю аппаратами компании OneWeb с космодрома Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 20:39
Рогозин напомнил европейскому топ-менеджеру о вкладе России в запуск OneWeb
В свою очередь британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании поддерживает решение OneWeb и пересматривает свое участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией.
Ранее министр заявлял, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb, как потребовал "Роскосмос".
Ранее российская государственная корпорация в связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России назвала выход британского правительства из состава акционеров OneWeb условием запуска 5 марта с Байконура ракетой "Союз-2.1б" одноименных спутников связи.
Также "Роскосмос" предупредил OneWeb, что если компания до 21.30 4 марта не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" также уберут со старта, а спутники демонтируют.
Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
Транспортировка ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 03:42
Эксперт рассказал, чем OneWeb грозит невыполнение требований "Роскосмоса"
 
Космос - РИА НаукаРоссияOneWebБайконур (город)РоскосмосЗемляСоюз
 
 
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