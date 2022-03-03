https://ria.ru/20220303/oneweb-1776229175.html

Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура

Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура - РИА Новости, 03.03.2022

Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура

Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:52

2022-03-03T12:52

2022-03-03T13:09

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ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур, говорится в сообщении компании."Правление OneWeb проголосовало за приостановку всех запусков с Байконура", - отмечается в сообщении.В свою очередь британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании поддерживает решение OneWeb и пересматривает свое участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией.Ранее министр заявлял, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb, как потребовал "Роскосмос".Ранее российская государственная корпорация в связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России назвала выход британского правительства из состава акционеров OneWeb условием запуска 5 марта с Байконура ракетой "Союз-2.1б" одноименных спутников связи.Также "Роскосмос" предупредил OneWeb, что если компания до 21.30 4 марта не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" также уберут со старта, а спутники демонтируют.Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.

https://ria.ru/20211014/rogozin-1754642360.html

https://ria.ru/20220303/oneweb-1776162571.html

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Ольга Маркова

космос - риа наука, россия, oneweb, байконур (город), роскосмос, земля, союз