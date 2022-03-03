12:52 03.03.2022 (обновлено: 13:09 03.03.2022)
Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура
Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура
© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур, говорится в сообщении компании.
"Правление OneWeb проголосовало за приостановку всех запусков с Байконура", - отмечается в сообщении.
14 октября 2021, 20:39Рогозин напомнил европейскому топ-менеджеру о вкладе России в запуск OneWeb
В свою очередь британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании поддерживает решение OneWeb и пересматривает свое участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией.
Ранее министр заявлял, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb, как потребовал "Роскосмос".
Ранее российская государственная корпорация в связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России назвала выход британского правительства из состава акционеров OneWeb условием запуска 5 марта с Байконура ракетой "Союз-2.1б" одноименных спутников связи.
Также "Роскосмос" предупредил OneWeb, что если компания до 21.30 4 марта не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" также уберут со старта, а спутники демонтируют.
Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.