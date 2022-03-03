03:42 03.03.2022 (обновлено: 10:38 03.03.2022)
Эксперт рассказал, чем OneWeb грозит невыполнение требований "Роскосмоса"
Эксперт Ионин: если OneWeb не выполнит требования "Роскосмоса", то их ждет банкротство
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb на стартовый комплекс космодрома Байконур
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Если британская компания OneWeb не пойдет на требования "Роскосмоса" по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях, а также выходу британского правительства из состава акционеров, то запуски спутников будут отложены, и OneWeb ждет банкротство, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
"Если они попытаются переориентировать свои запуски на другой носитель, пока еще даже непонятно какой, то на это уйдет года два. К тому времени Starlink (группировка интернет спутников компании SpaceX Илона Маска. — Прим. ред.) развернет еще несколько тысяч аппаратов, и места для OneWeb на рынке не останется. Шансов на то, что после такого OneWeb сможет существовать, на мой взгляд, особо нет — компании придется объявлять о банкротстве", — заявил он.
Запуск британских спутников связи OneWeb госкорпорацией "Роскосмос" планировался 5 марта, однако с учетом сложившейся ситуации глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал условия запуска космических спутников: выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb, а также юридические гарантии того, что спутники компании не будут использоваться в военных целях, а их сервисы не будут предоставлены военным ведомствам.
"Требования "Роскосмоса" в данной ситуации абсолютно закономерны, было бы даже странно, если бы госкорпорация эти требования не предъявила. В случае, если пуск будет отложен, оставить спутники на космодроме будет правильно со всех точек зрения", — дает свою оценку Ионин.
Эксперт считает, что OneWeb "безусловно не даст подобных гарантий" и запуск спутников будет отложен.
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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