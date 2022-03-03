https://ria.ru/20220303/oneweb-1776162571.html

Эксперт рассказал, чем OneWeb грозит невыполнение требований "Роскосмоса"

Эксперт рассказал, чем OneWeb грозит невыполнение требований "Роскосмоса" - РИА Новости, 03.03.2022

Эксперт рассказал, чем OneWeb грозит невыполнение требований "Роскосмоса"

Если британская компания OneWeb не пойдет на требования "Роскосмоса" по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях, а также выходу... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T03:42

2022-03-03T03:42

2022-03-03T10:38

в мире

дмитрий рогозин

земля

французская гвиана

байконур (город)

oneweb

роскосмос

союз

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Если британская компания OneWeb не пойдет на требования "Роскосмоса" по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях, а также выходу британского правительства из состава акционеров, то запуски спутников будут отложены, и OneWeb ждет банкротство, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Запуск британских спутников связи OneWeb госкорпорацией "Роскосмос" планировался 5 марта, однако с учетом сложившейся ситуации глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал условия запуска космических спутников: выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb, а также юридические гарантии того, что спутники компании не будут использоваться в военных целях, а их сервисы не будут предоставлены военным ведомствам."Требования "Роскосмоса" в данной ситуации абсолютно закономерны, было бы даже странно, если бы госкорпорация эти требования не предъявила. В случае, если пуск будет отложен, оставить спутники на космодроме будет правильно со всех точек зрения", — дает свою оценку Ионин.Эксперт считает, что OneWeb "безусловно не даст подобных гарантий" и запуск спутников будет отложен.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

https://ria.ru/20220303/vyplaty-1776161535.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

земля

французская гвиана

байконур (город)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, дмитрий рогозин, земля, французская гвиана, байконур (город), oneweb, роскосмос, союз, москва