21:32 03.03.2022 (обновлено: 21:46 03.03.2022)
ВСУ за 15 дней 766 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в ДНР
ВСУ за 15 дней 766 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за 15 дней эскалации зафиксированы 766 фактов ведения огня со стороны украинских войск.
"За 15 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 766 фактов ведения огня", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в Горловском направлении зафиксированы 266 случаев, Донецком– 264, Мариупольском – 236. В целом с применением тяжелого вооружения велось 637 обстрелов. Всего противник выпустил 9174 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У" и РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.