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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/obstrel-1776298299.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 03.03.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска два раза за 15 минут открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:26
2022-03-03T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска два раза за 15 минут открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщается в Telegram-канале ведомства, украинские войска обстреляли город Донецк, а также населенный пункт Пантелеймоновка. Они выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров, а также восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Обстрелы произошли с 15.45 по 16.00 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/donbass-1776250794.html
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:26 03.03.2022 (обновлено: 17:02 03.03.2022)
 
Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, сообщили в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска два раза за 15 минут открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, украинские войска обстреляли город Донецк, а также населенный пункт Пантелеймоновка. Они выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров, а также восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Военнослужащие-резервисты ДНР на улице Новоазовска - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная
Обстрелы произошли с 15.45 по 16.00 (совпадает с мск).
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты похитили представителя ООН в Харькове, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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