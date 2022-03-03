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Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 03.03.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска два раза за 15 минут открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:26

2022-03-03T16:26

2022-03-03T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска два раза за 15 минут открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщается в Telegram-канале ведомства, украинские войска обстреляли город Донецк, а также населенный пункт Пантелеймоновка. Они выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров, а также восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Обстрелы произошли с 15.45 по 16.00 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/donbass-1776250794.html

https://ria.ru/20220303/dnr-1776252736.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф