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В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.03.2022

В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ

Украинские войска в 13.55 выпустили по населенному пункту Докучаевск в Донецкой народной республике четыре мины калибром 120 миллиметров, а также обстреляли его РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:47

2022-03-03T14:47

2022-03-03T14:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.55 выпустили по населенному пункту Докучаевск в Донецкой народной республике четыре мины калибром 120 миллиметров, а также обстреляли его из БМП-1, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению населенный пункт Докучаевск: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, восемь выстрелов из БМП-1", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Обстрелы произошли в 13.55 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр