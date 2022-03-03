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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/nebo-1776223132.html
Киев просит МАГАТЭ обратиться к НАТО о закрытии неба над ядерными объектами
Киев просит МАГАТЭ обратиться к НАТО о закрытии неба над ядерными объектами - РИА Новости, 03.03.2022
Киев просит МАГАТЭ обратиться к НАТО о закрытии неба над ядерными объектами
Киев просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:34
2022-03-03T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
магатэ
нато
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киев просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами Украины, заявили в четверг в украинском минэнерго."Украина просит МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, магатэ, нато
12:34 03.03.2022 (обновлено: 12:39 03.03.2022)
 
Киев просит МАГАТЭ обратиться к НАТО о закрытии неба над ядерными объектами

Киев просит МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть небо над ядерными объектами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Заброшенный Дворец культуры Энергетик на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киев просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами Украины, заявили в четверг в украинском минэнерго.
"Украина просит МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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