https://ria.ru/20220303/nebo-1776223132.html

Киев просит МАГАТЭ обратиться к НАТО о закрытии неба над ядерными объектами

Киев просит МАГАТЭ обратиться к НАТО о закрытии неба над ядерными объектами - РИА Новости, 03.03.2022

Киев просит МАГАТЭ обратиться к НАТО о закрытии неба над ядерными объектами

Киев просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:34

2022-03-03T12:34

2022-03-03T12:39

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киев просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами Украины, заявили в четверг в украинском минэнерго."Украина просит МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/chaes-1775662255.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, магатэ, нато