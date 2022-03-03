https://ria.ru/20220303/natsionalizatsiya-1776233869.html

Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний

Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний - РИА Новости, 03.03.2022

Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний

В Кремле не рассматривается предложение о возможной национализации имущества западных компаний в качестве ответа на санкции против России, все решения... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:04

2022-03-03T13:04

2022-03-03T14:21

экономика

дмитрий медведев

сша

москва

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле не рассматривается предложение о возможной национализации имущества западных компаний в качестве ответа на санкции против России, все решения принимаются в оперативном штабе правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мне не известно об этом ничего. В Кремле это (национализация имущества иностранных компаний - ред.) не рассматривается. Все вопросы, связанные с санкциями, минимизацией ущерба от этих санкций, они все рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе правительства, которым руководит Мишустин (Михаил, премьер РФ)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не рассматривается ли Кремлем в качестве ответа на санкции Запада предложение об аресте и национализации имущества иностранных компаний в России.Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776197206.html

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Ольга Маркова

экономика, дмитрий медведев, сша, москва, россия, дмитрий песков