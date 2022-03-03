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Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний
Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний - РИА Новости, 03.03.2022
Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний
В Кремле не рассматривается предложение о возможной национализации имущества западных компаний в качестве ответа на санкции против России, все решения... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:04
2022-03-03T14:21
экономика
дмитрий медведев
сша
москва
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле не рассматривается предложение о возможной национализации имущества западных компаний в качестве ответа на санкции против России, все решения принимаются в оперативном штабе правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мне не известно об этом ничего. В Кремле это (национализация имущества иностранных компаний - ред.) не рассматривается. Все вопросы, связанные с санкциями, минимизацией ущерба от этих санкций, они все рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе правительства, которым руководит Мишустин (Михаил, премьер РФ)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не рассматривается ли Кремлем в качестве ответа на санкции Запада предложение об аресте и национализации имущества иностранных компаний в России.Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы.
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экономика, дмитрий медведев, сша, москва, россия, дмитрий песков
13:04 03.03.2022 (обновлено: 14:21 03.03.2022)
 
Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний

Песков: Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле не рассматривается предложение о возможной национализации имущества западных компаний в качестве ответа на санкции против России, все решения принимаются в оперативном штабе правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне не известно об этом ничего. В Кремле это (национализация имущества иностранных компаний - ред.) не рассматривается. Все вопросы, связанные с санкциями, минимизацией ущерба от этих санкций, они все рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе правительства, которым руководит Мишустин (Михаил, премьер РФ)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не рассматривается ли Кремлем в качестве ответа на санкции Запада предложение об аресте и национализации имущества иностранных компаний в России.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:54
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями
 
ЭкономикаДмитрий МедведевСШАМоскваРоссияДмитрий Песков
 
 
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