13:04 03.03.2022 (обновлено: 14:21 03.03.2022)
Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний
Песков: Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле не рассматривается предложение о возможной национализации имущества западных компаний в качестве ответа на санкции против России, все решения принимаются в оперативном штабе правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне не известно об этом ничего. В Кремле это (национализация имущества иностранных компаний - ред.) не рассматривается. Все вопросы, связанные с санкциями, минимизацией ущерба от этих санкций, они все рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе правительства, которым руководит Мишустин (Михаил, премьер РФ)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не рассматривается ли Кремлем в качестве ответа на санкции Запада предложение об аресте и национализации имущества иностранных компаний в России.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы.