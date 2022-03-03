https://ria.ru/20220303/natsionalizatsiya-1776169804.html

В Крыму назвали планы Киева по национализации имущества ахинеей

В Крыму назвали планы Киева по национализации имущества ахинеей - РИА Новости, 03.03.2022

В Крыму назвали планы Киева по национализации имущества ахинеей

Советник главы Крыма по информационной политики Олег Крючков назвал ахинеей намерение украинских властей национализировать все российское имущество на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:01

2022-03-03T08:01

2022-03-03T08:58

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вооруженные силы рф

верховная рада украины

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политики Олег Крючков назвал ахинеей намерение украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны, так как в нынешних условиях, по его словам, это решение не будет иметь никакой юридической силы.Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны.При этом, по его словам, в Крыму не собираются идти на ответные меры в отношении имущества, принадлежащего гражданам Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, верховная рада украины, симферополь, республика крым