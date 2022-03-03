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В Крыму назвали планы Киева по национализации имущества ахинеей
В Крыму назвали планы Киева по национализации имущества ахинеей - РИА Новости, 03.03.2022
В Крыму назвали планы Киева по национализации имущества ахинеей
Советник главы Крыма по информационной политики Олег Крючков назвал ахинеей намерение украинских властей национализировать все российское имущество на... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:01
2022-03-03T08:58
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
верховная рада украины
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политики Олег Крючков назвал ахинеей намерение украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны, так как в нынешних условиях, по его словам, это решение не будет иметь никакой юридической силы.Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны.При этом, по его словам, в Крыму не собираются идти на ответные меры в отношении имущества, принадлежащего гражданам Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
симферополь
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, верховная рада украины, симферополь, республика крым
08:01 03.03.2022 (обновлено: 08:58 03.03.2022)
 
В Крыму назвали планы Киева по национализации имущества ахинеей

Советник главы Крыма Ключков назвал планы Киева по национализации имущества ахинеей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политики Олег Крючков назвал ахинеей намерение украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны, так как в нынешних условиях, по его словам, это решение не будет иметь никакой юридической силы.
Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны.

"Власти Украины могут принимать любые решения, в том числе, по собственности России на Украине. Эти планы сплошная ахинея. В нынешней ситуации они не носят никакой юридической силы", — сказал РИА Новости Крючков.

При этом, по его словам, в Крыму не собираются идти на ответные меры в отношении имущества, принадлежащего гражданам Украины.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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