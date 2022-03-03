08:01 03.03.2022 (обновлено: 08:58 03.03.2022)
В Крыму назвали планы Киева по национализации имущества ахинеей
Советник главы Крыма Ключков назвал планы Киева по национализации имущества ахинеей
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политики Олег Крючков назвал ахинеей намерение украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны, так как в нынешних условиях, по его словам, это решение не будет иметь никакой юридической силы.
Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны.
"Власти Украины могут принимать любые решения, в том числе, по собственности России на Украине. Эти планы сплошная ахинея. В нынешней ситуации они не носят никакой юридической силы", — сказал РИА Новости Крючков.
При этом, по его словам, в Крыму не собираются идти на ответные меры в отношении имущества, принадлежащего гражданам Украины.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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