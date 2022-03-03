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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/natsionalisty-1776265737.html
Бастрыкин поручил оценить препятствование эвакуации мирных жителей Украины
Бастрыкин поручил оценить препятствование эвакуации мирных жителей Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Бастрыкин поручил оценить препятствование эвакуации мирных жителей Украины
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку украинским националистам, которые не разрешают эвакуироваться мирному населению, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:37
2022-03-03T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
россия
украина
александр бастрыкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку украинским националистам, которые не разрешают эвакуироваться мирному населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным СК, анализ материалов публикаций СМИ, соцсетей и мессенджеров свидетельствует о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита. По имеющимся сведениям, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданам эвакуироваться по гумкоридорам, применяя оружие либо угрожая. Фактически мирные граждане становятся заложниками."С учетом указанных данных председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ – захват заложника, в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты. Также российское следствие продолжит анализировать сведения, поступающие из различных источников, о других аналогичных случаях с целью дачи им правовой оценки", - сказали в ведомстве.
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следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, украина, александр бастрыкин, ситуация в днр и лнр
14:37 03.03.2022 (обновлено: 14:46 03.03.2022)
 
Бастрыкин поручил оценить препятствование эвакуации мирных жителей Украины

Бастрыкин поручил оценить действия националистов, мешающих эвакуации мирных жителей

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку украинским националистам, которые не разрешают эвакуироваться мирному населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным СК, анализ материалов публикаций СМИ, соцсетей и мессенджеров свидетельствует о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита. По имеющимся сведениям, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданам эвакуироваться по гумкоридорам, применяя оружие либо угрожая. Фактически мирные граждане становятся заложниками.
"С учетом указанных данных председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ – захват заложника, в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты. Также российское следствие продолжит анализировать сведения, поступающие из различных источников, о других аналогичных случаях с целью дачи им правовой оценки", - сказали в ведомстве.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)В миреРоссияУкраинаАлександр БастрыкинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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