14:37 03.03.2022 (обновлено: 14:46 03.03.2022)
Бастрыкин поручил оценить препятствование эвакуации мирных жителей Украины
Бастрыкин поручил оценить действия националистов, мешающих эвакуации мирных жителей
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку украинским националистам, которые не разрешают эвакуироваться мирному населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным СК, анализ материалов публикаций СМИ, соцсетей и мессенджеров свидетельствует о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита. По имеющимся сведениям, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданам эвакуироваться по гумкоридорам, применяя оружие либо угрожая. Фактически мирные граждане становятся заложниками.
"С учетом указанных данных председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ – захват заложника, в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты. Также российское следствие продолжит анализировать сведения, поступающие из различных источников, о других аналогичных случаях с целью дачи им правовой оценки", - сказали в ведомстве.