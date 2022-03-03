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"Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" ограничили наценки на ряд товаров
"Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" ограничили наценки на ряд товаров - РИА Новости, 03.03.2022
"Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" ограничили наценки на ряд товаров
"Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничивают наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщает Федеральная антимонопольная... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:25
2022-03-03T18:25
2022-03-03T18:25
общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничивают наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщает Федеральная антимонопольная служба."С сегодняшнего дня "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5% ... Такое самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей", - говорится в сообщении.Наценки будут ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия.По мнению ФАС, ограничение наценок позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. Ведомство отмечает, что обязательства торговых сетей об ограничении уровня наценок приняты добровольно.Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%.
https://ria.ru/20220225/produkty-1775135521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
"Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" ограничили наценки на ряд товаров
ФАС: "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили 5% наценки на социальные товары