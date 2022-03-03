Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/natsenki-1776331016.html
"Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" ограничили наценки на ряд товаров
"Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" ограничили наценки на ряд товаров - РИА Новости, 03.03.2022
"Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" ограничили наценки на ряд товаров
"Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничивают наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщает Федеральная антимонопольная... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:25
2022-03-03T18:25
общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_257:242:1920:1177_1920x0_80_0_0_957bb48566122a351bcd59efc949846c.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничивают наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщает Федеральная антимонопольная служба."С сегодняшнего дня "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5% ... Такое самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей", - говорится в сообщении.Наценки будут ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия.По мнению ФАС, ограничение наценок позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. Ведомство отмечает, что обязательства торговых сетей об ограничении уровня наценок приняты добровольно.Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%.
https://ria.ru/20220225/produkty-1775135521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_e6f77b2e6c616107164738a1282d1442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
18:25 03.03.2022
 
"Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" ограничили наценки на ряд товаров

ФАС: "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили 5% наценки на социальные товары

© Pixabay / Squirrel_photosПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Pixabay / Squirrel_photos
Продуктовый магазин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничивают наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщает Федеральная антимонопольная служба.
"С сегодняшнего дня "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5% ... Такое самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей", - говорится в сообщении.
Наценки будут ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия.
По мнению ФАС, ограничение наценок позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. Ведомство отмечает, что обязательства торговых сетей об ограничении уровня наценок приняты добровольно.
Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%.
Покупательница в молочном отделе в магазине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 18:30
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты
 
ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала