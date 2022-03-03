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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/natsbatalony-1776376184.html
В СПЧ опасаются, что по гумкоридорам на Украине уйдут бойцы нацбатальонов
В СПЧ опасаются, что по гумкоридорам на Украине уйдут бойцы нацбатальонов - РИА Новости, 03.03.2022
В СПЧ опасаются, что по гумкоридорам на Украине уйдут бойцы нацбатальонов
Не хотелось бы, чтобы под видом мирных жителей по гуманитарным коридорам окружённые территории Украины покидали бойцы националистических батальонов, заявил РИА... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:10
2022-03-03T22:10
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Не хотелось бы, чтобы под видом мирных жителей по гуманитарным коридорам окружённые территории Украины покидали бойцы националистических батальонов, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.Минобороны России и Украины договорились о гуманитарных коридорах на Украине для выхода гражданских лиц, сообщил ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Считаю, это очень хорошая новость, потому что нет ничего в мире ценнее жизни человека, вопрос идёт о спасении жизни человека. С этой позиции начиналась специальная военная операция, что с мирным населением наши части не воюют. Воюют только с военными и националистическими батальонами", - сказал Точенов РИА Новости.Он добавил, что теперь вопрос за тем, как это будет выполняться. "Многое решалось, когда были только ДНР и ЛНР, но потом было много срывов со стороны Украины, и по обмену пленными были, было много срывов со стороны Украины. И не хотелось бы, чтобы под видом мирных жителей покидали окружённые территории и населенные пункты бойцы националистических батальонов", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peskov-1776373747.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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владимир мединский, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), украина, в мире
22:10 03.03.2022
 
В СПЧ опасаются, что по гумкоридорам на Украине уйдут бойцы нацбатальонов

Секретарь СПЧ: не хотелось бы ухода по гумкоридорам на Украине бойцов под видом мирных

© REUTERS / Bernadett SzaboЛюди на границе Украины и Венгрии
Люди на границе Украины и Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Люди на границе Украины и Венгрии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Не хотелось бы, чтобы под видом мирных жителей по гуманитарным коридорам окружённые территории Украины покидали бойцы националистических батальонов, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.
Минобороны России и Украины договорились о гуманитарных коридорах на Украине для выхода гражданских лиц, сообщил ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Считаю, это очень хорошая новость, потому что нет ничего в мире ценнее жизни человека, вопрос идёт о спасении жизни человека. С этой позиции начиналась специальная военная операция, что с мирным населением наши части не воюют. Воюют только с военными и националистическими батальонами", - сказал Точенов РИА Новости.
Он добавил, что теперь вопрос за тем, как это будет выполняться. "Многое решалось, когда были только ДНР и ЛНР, но потом было много срывов со стороны Украины, и по обмену пленными были, было много срывов со стороны Украины. И не хотелось бы, чтобы под видом мирных жителей покидали окружённые территории и населенные пункты бойцы националистических батальонов", - подчеркнул он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков оценил достигнутую договоренность России и Украины по гумкоридорам
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)УкраинаВ мире
 
 
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