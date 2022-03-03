В СПЧ опасаются, что по гумкоридорам на Украине уйдут бойцы нацбатальонов
Секретарь СПЧ: не хотелось бы ухода по гумкоридорам на Украине бойцов под видом мирных
Люди на границе Украины и Венгрии
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Не хотелось бы, чтобы под видом мирных жителей по гуманитарным коридорам окружённые территории Украины покидали бойцы националистических батальонов, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.
Минобороны России и Украины договорились о гуманитарных коридорах на Украине для выхода гражданских лиц, сообщил ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Считаю, это очень хорошая новость, потому что нет ничего в мире ценнее жизни человека, вопрос идёт о спасении жизни человека. С этой позиции начиналась специальная военная операция, что с мирным населением наши части не воюют. Воюют только с военными и националистическими батальонами", - сказал Точенов РИА Новости.
Он добавил, что теперь вопрос за тем, как это будет выполняться. "Многое решалось, когда были только ДНР и ЛНР, но потом было много срывов со стороны Украины, и по обмену пленными были, было много срывов со стороны Украины. И не хотелось бы, чтобы под видом мирных жителей покидали окружённые территории и населенные пункты бойцы националистических батальонов", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.