США хотели принять Украину в НАТО в обход правил, заявил Нарышкин

CША вместе с союзниками хотели принять Украину в НАТО в обход правил включения в альянс, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. CША вместе с союзниками хотели принять Украину в НАТО в обход правил включения в альянс, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Вашингтон и его союзники форсировали подготовку к приему Украины в НАТО, изобретая для Киева полулегальные обходные маршруты, призванные сократить традиционный путь к членству в альянсе", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.По словам Нарышкина, удивительно, но в этой ситуации до сих пор приходит­ся слышать от западных журналистов и политиков вопрос о том, почему Россия всегда выступала категорически против вступ­ления Украины в НАТО."Во-первых, не стоит забывать о том, для чего создавался альянс. По словам первого генсекретаря альянса британца лорда Исмэя, его цель состояла в том, чтобы "обеспечивать в Европе подчиненное положение немцев, при­сутствие американцев и выдавливание русских" ("to keep the Germans under, the Americans in, the Russians out"). Звучит как нельзя более современно, тем более что в проекте новой стра­тегической концепции НАТО, которую планируется принять в июне сего года, Россия фигурирует как основная угроза безопасности альянса", - пояснил Нарышкин.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

