https://ria.ru/20220303/nastuplenie-1776311192.html

ВС России с силами ДНР освободили новые населенные пункты

ВС России с силами ДНР освободили новые населенные пункты - РИА Новости, 03.03.2022

ВС России с силами ДНР освободили новые населенные пункты

Вооруженные силы РФ, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:10

2022-03-03T17:10

2022-03-03T17:24

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР и взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/severodonetsk-1776312132.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика