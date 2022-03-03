https://ria.ru/20220303/naryshkin-1776348415.html

Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом

Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом - РИА Новости, 03.03.2022

Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом

Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:30

2022-03-03T19:30

2022-03-03T21:50

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Западные политики и комментаторы любят называть про­исходящее "новой холодной войной". Как представляется, исто­рические параллели здесь не вполне уместны. Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не "холодная", а вполне "горячая", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Рос­сию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках раз­рушения нашего государства - его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."Посколь­ку у США и их союзников нет ни возможности, ни духу попы­таться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии, в ход идут подленькие потуги установить эко­номическую, информационную и гуманитарную "блокаду". Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необ­ходимости защиты суверенитета Украины и европейской безо­пасности", - отметил директор СВР.По словам Нарышкина, чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО."От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям - журнали­стам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства. Их подвергают остракизму только за то, что они отказываются по­вторять мантры о российском "вторжении" на Украину и преда­вать свою Родину", - отметил Нарышкин.Существенные потери одновременно несет и население западных, главным образом европейских, государств, добавил он."Но что значат многомиллиардные убытки отдельных компаний или рост потребительских цен на газ в Европе в сравнении с объявленным Вашингтоном очередным "крестовым походом" против России?!", - сказал директор СВР."Лицемеры! Выньте прежде бревно из собственного глаза!", - добавил Нарышкин.По его словам, НАТО бомбила Югославию под предлогом спасения косовских албанцев, а теперь их лидер Хашим Тачи сам находится на скамье подсудимых по обвинению в военных пре­ступлениях и торговле человеческими органами."Госсекретарь США Колин Пауэлл эмоционально тряс с трибуны ООН пробиркой с некой мутной жидкостью, оправдывая ею вторжение в Ирак. Как очень быстро выяснилось, вся история с якобы наличием у Багдада оружия массового уничтожения была спецоперацией американских спецслужб, которые через итальянскую военную разведку осуществили вброс фальшивых документов о попытках Саддама Хусейна купить у Нигера урановый концентрат", - отметил директор СВР."Кто думал о европейской безо­пасности, когда в нарушение всех резолюций СБ ООН разруша­ли Ливию и убивали полковника Каддафи? А ведь он на протя­жении десятилетий успешно сдерживал потоки мигрантов, рвавшихся на европейский континент из Западом же ограблен­ной Африки. За эти преступления так пока никто и не ответил. А между тем хаос и разрушение подошли вплотную к границам нашей Родины", - сказал Нарышкин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776346303.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776262509.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776341658.html

https://ria.ru/20220303/zatyagivanie-1776343034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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