Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/naryshkin-1776348415.html
Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом
Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом - РИА Новости, 03.03.2022
Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом
Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:30
2022-03-03T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_7703f7355ce03100d5ac3df7d09b72ea.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Западные политики и комментаторы любят называть про­исходящее "новой холодной войной". Как представляется, исто­рические параллели здесь не вполне уместны. Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не "холодная", а вполне "горячая", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Рос­сию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках раз­рушения нашего государства - его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."Посколь­ку у США и их союзников нет ни возможности, ни духу попы­таться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии, в ход идут подленькие потуги установить эко­номическую, информационную и гуманитарную "блокаду". Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необ­ходимости защиты суверенитета Украины и европейской безо­пасности", - отметил директор СВР.По словам Нарышкина, чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО."От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям - журнали­стам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства. Их подвергают остракизму только за то, что они отказываются по­вторять мантры о российском "вторжении" на Украину и преда­вать свою Родину", - отметил Нарышкин.Существенные потери одновременно несет и население западных, главным образом европейских, государств, добавил он."Но что значат многомиллиардные убытки отдельных компаний или рост потребительских цен на газ в Европе в сравнении с объявленным Вашингтоном очередным "крестовым походом" против России?!", - сказал директор СВР."Лицемеры! Выньте прежде бревно из собственного глаза!", - добавил Нарышкин.По его словам, НАТО бомбила Югославию под предлогом спасения косовских албанцев, а теперь их лидер Хашим Тачи сам находится на скамье подсудимых по обвинению в военных пре­ступлениях и торговле человеческими органами."Госсекретарь США Колин Пауэлл эмоционально тряс с трибуны ООН пробиркой с некой мутной жидкостью, оправдывая ею вторжение в Ирак. Как очень быстро выяснилось, вся история с якобы наличием у Багдада оружия массового уничтожения была спецоперацией американских спецслужб, которые через итальянскую военную разведку осуществили вброс фальшивых документов о попытках Саддама Хусейна купить у Нигера урановый концентрат", - отметил директор СВР."Кто думал о европейской безо­пасности, когда в нарушение всех резолюций СБ ООН разруша­ли Ливию и убивали полковника Каддафи? А ведь он на протя­жении десятилетий успешно сдерживал потоки мигрантов, рвавшихся на европейский континент из Западом же ограблен­ной Африки. За эти преступления так пока никто и не ответил. А между тем хаос и разрушение подошли вплотную к границам нашей Родины", - сказал Нарышкин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776346303.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776262509.html
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776341658.html
https://ria.ru/20220303/zatyagivanie-1776343034.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_103:0:1399:972_1920x0_80_0_0_bdc52b2e06166ccf8f94cbede1ac518d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность, в мире
19:30 03.03.2022 (обновлено: 21:50 03.03.2022)
 
Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом

Нарышкин: для России нынешняя ситуация не "холодная", а вполне "горячая" война с Западом

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Западные политики и комментаторы любят называть про­исходящее "новой холодной войной". Как представляется, исто­рические параллели здесь не вполне уместны. Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не "холодная", а вполне "горячая", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин
"Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Рос­сию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках раз­рушения нашего государства - его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.
"Посколь­ку у США и их союзников нет ни возможности, ни духу попы­таться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии, в ход идут подленькие потуги установить эко­номическую, информационную и гуманитарную "блокаду". Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необ­ходимости защиты суверенитета Украины и европейской безо­пасности", - отметил директор СВР.
По словам Нарышкина, чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО.
"От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям - журнали­стам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства. Их подвергают остракизму только за то, что они отказываются по­вторять мантры о российском "вторжении" на Украину и преда­вать свою Родину", - отметил Нарышкин.
Существенные потери одновременно несет и население западных, главным образом европейских, государств, добавил он.
"Но что значат многомиллиардные убытки отдельных компаний или рост потребительских цен на газ в Европе в сравнении с объявленным Вашингтоном очередным "крестовым походом" против России?!", - сказал директор СВР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 марта, 14:26В мире
Лавров рассказал о роли Украины в руках Запада
"Лицемеры! Выньте прежде бревно из собственного глаза!", - добавил Нарышкин.
По его словам, НАТО бомбила Югославию под предлогом спасения косовских албанцев, а теперь их лидер Хашим Тачи сам находится на скамье подсудимых по обвинению в военных пре­ступлениях и торговле человеческими органами.
"Госсекретарь США Колин Пауэлл эмоционально тряс с трибуны ООН пробиркой с некой мутной жидкостью, оправдывая ею вторжение в Ирак. Как очень быстро выяснилось, вся история с якобы наличием у Багдада оружия массового уничтожения была спецоперацией американских спецслужб, которые через итальянскую военную разведку осуществили вброс фальшивых документов о попытках Саддама Хусейна купить у Нигера урановый концентрат", - отметил директор СВР.
"Кто думал о европейской безо­пасности, когда в нарушение всех резолюций СБ ООН разруша­ли Ливию и убивали полковника Каддафи? А ведь он на протя­жении десятилетий успешно сдерживал потоки мигрантов, рвавшихся на европейский континент из Западом же ограблен­ной Африки. За эти преступления так пока никто и не ответил. А между тем хаос и разрушение подошли вплотную к границам нашей Родины", - сказал Нарышкин.
Директор СВР Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин заявил, что США и Украина делают ставку на затягивание конфликта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала