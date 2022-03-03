https://ria.ru/20220303/naryshkin-1776348415.html
Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом
Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом - РИА Новости, 03.03.2022
Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом
Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:30
2022-03-03T19:30
2022-03-03T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Западные политики и комментаторы любят называть происходящее "новой холодной войной". Как представляется, исторические параллели здесь не вполне уместны. Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не "холодная", а вполне "горячая", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Россию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках разрушения нашего государства - его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."Поскольку у США и их союзников нет ни возможности, ни духу попытаться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии, в ход идут подленькие потуги установить экономическую, информационную и гуманитарную "блокаду". Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необходимости защиты суверенитета Украины и европейской безопасности", - отметил директор СВР.По словам Нарышкина, чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО."От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям - журналистам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства. Их подвергают остракизму только за то, что они отказываются повторять мантры о российском "вторжении" на Украину и предавать свою Родину", - отметил Нарышкин.Существенные потери одновременно несет и население западных, главным образом европейских, государств, добавил он."Но что значат многомиллиардные убытки отдельных компаний или рост потребительских цен на газ в Европе в сравнении с объявленным Вашингтоном очередным "крестовым походом" против России?!", - сказал директор СВР."Лицемеры! Выньте прежде бревно из собственного глаза!", - добавил Нарышкин.По его словам, НАТО бомбила Югославию под предлогом спасения косовских албанцев, а теперь их лидер Хашим Тачи сам находится на скамье подсудимых по обвинению в военных преступлениях и торговле человеческими органами."Госсекретарь США Колин Пауэлл эмоционально тряс с трибуны ООН пробиркой с некой мутной жидкостью, оправдывая ею вторжение в Ирак. Как очень быстро выяснилось, вся история с якобы наличием у Багдада оружия массового уничтожения была спецоперацией американских спецслужб, которые через итальянскую военную разведку осуществили вброс фальшивых документов о попытках Саддама Хусейна купить у Нигера урановый концентрат", - отметил директор СВР."Кто думал о европейской безопасности, когда в нарушение всех резолюций СБ ООН разрушали Ливию и убивали полковника Каддафи? А ведь он на протяжении десятилетий успешно сдерживал потоки мигрантов, рвавшихся на европейский континент из Западом же ограбленной Африки. За эти преступления так пока никто и не ответил. А между тем хаос и разрушение подошли вплотную к границам нашей Родины", - сказал Нарышкин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776346303.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776262509.html
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776341658.html
https://ria.ru/20220303/zatyagivanie-1776343034.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность, в мире
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил
директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Западные политики и комментаторы любят называть происходящее "новой холодной войной". Как представляется, исторические параллели здесь не вполне уместны. Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия
билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не "холодная", а вполне "горячая", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР
.
"Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Россию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках разрушения нашего государства - его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.
"Поскольку у США и их союзников нет ни возможности, ни духу попытаться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии, в ход идут подленькие потуги установить экономическую, информационную и гуманитарную "блокаду". Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необходимости защиты суверенитета Украины и европейской безопасности", - отметил директор СВР.
По словам Нарышкина, чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО.
"От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям - журналистам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства. Их подвергают остракизму только за то, что они отказываются повторять мантры о российском "вторжении" на Украину и предавать свою Родину", - отметил Нарышкин.
Существенные потери одновременно несет и население западных, главным образом европейских, государств, добавил он.
"Но что значат многомиллиардные убытки отдельных компаний или рост потребительских цен на газ в Европе в сравнении с объявленным Вашингтоном очередным "крестовым походом" против России?!", - сказал директор СВР.
"Лицемеры! Выньте прежде бревно из собственного глаза!", - добавил Нарышкин.
По его словам, НАТО бомбила Югославию под предлогом спасения косовских албанцев, а теперь их лидер Хашим Тачи сам находится на скамье подсудимых по обвинению в военных преступлениях и торговле человеческими органами.
"Госсекретарь США Колин Пауэлл эмоционально тряс с трибуны ООН пробиркой с некой мутной жидкостью, оправдывая ею вторжение в Ирак. Как очень быстро выяснилось, вся история с якобы наличием у Багдада оружия массового уничтожения была спецоперацией американских спецслужб, которые через итальянскую военную разведку осуществили вброс фальшивых документов о попытках Саддама Хусейна купить у Нигера урановый концентрат", - отметил директор СВР.
"Кто думал о европейской безопасности, когда в нарушение всех резолюций СБ ООН разрушали Ливию и убивали полковника Каддафи? А ведь он на протяжении десятилетий успешно сдерживал потоки мигрантов, рвавшихся на европейский континент из Западом же ограбленной Африки. За эти преступления так пока никто и не ответил. А между тем хаос и разрушение подошли вплотную к границам нашей Родины", - сказал Нарышкин.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.