https://ria.ru/20220303/naryshkin-1776346842.html

Нарышкин заявил о поводе к ревизии международно-правовых режимов

Нарышкин заявил о поводе к ревизии международно-правовых режимов - РИА Новости, 03.03.2022

Нарышкин заявил о поводе к ревизии международно-правовых режимов

Конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:22

2022-03-03T19:22

2022-03-03T19:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Нынешний конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, выработать принципиально новые модальности взаимоотношений с Западом и со всем миром. Война на постсоветском пространстве, если кто не заметил, не прекращается вот уже 30 лет, и вот теперь у России есть реальный шанс положить этому конец", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."В настоящий момент, прямо на наших глазах, разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть - в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы", - подчеркнул Нарышкин.Именно эти цели преследовались в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, именно на это были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины и превращения ее в русофобское марионеточное государство, пояснил директор СВР."Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов - создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все. Обратите внимание: к западной "блокаде" не присоединились подавляющее большинство азиатских, африканских и даже латиноамериканских стран - восточное и южное направления развития для нас по-прежнему открыты", - подчеркнул Нарышкин."Да и сама Россия - это сильное государство, обладающее ядерным оружием, огромными запасами энергетических и природных ресурсов, развитым человеческим потенциалом, истинной верой и духовной миссией. Россия "не вмещается в вашу шляпу", господа духовно нищие, ее невозможно изолировать", - резюмировал директор СВР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/nato-1776348984.html

https://ria.ru/20220303/zatyagivanie-1776343034.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин