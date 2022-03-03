19:22 03.03.2022 (обновлено: 19:59 03.03.2022)
Нарышкин заявил о поводе к ревизии международно-правовых режимов
Нарышкин считает конфликт на Украине поводом к ревизии международно-правовых режимов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Нынешний конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, выработать принципиально новые модальности взаимоотношений с Западом и со всем миром. Война на постсоветском пространстве, если кто не заметил, не прекращается вот уже 30 лет, и вот теперь у России есть реальный шанс положить этому конец", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.
"В настоящий момент, прямо на наших глазах, разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть - в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы", - подчеркнул Нарышкин.
Именно эти цели преследовались в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, именно на это были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины и превращения ее в русофобское марионеточное государство, пояснил директор СВР.
"Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов - создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все. Обратите внимание: к западной "блокаде" не присоединились подавляющее большинство азиатских, африканских и даже латиноамериканских стран - восточное и южное направления развития для нас по-прежнему открыты", - подчеркнул Нарышкин.
"Да и сама Россия - это сильное государство, обладающее ядерным оружием, огромными запасами энергетических и природных ресурсов, развитым человеческим потенциалом, истинной верой и духовной миссией. Россия "не вмещается в вашу шляпу", господа духовно нищие, ее невозможно изолировать", - резюмировал директор СВР.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.