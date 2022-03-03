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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/naryshkin-1776346842.html
Нарышкин заявил о поводе к ревизии международно-правовых режимов
Нарышкин заявил о поводе к ревизии международно-правовых режимов - РИА Новости, 03.03.2022
Нарышкин заявил о поводе к ревизии международно-правовых режимов
Конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:22
2022-03-03T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Нынешний конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, выработать принципиально новые модальности взаимоотношений с Западом и со всем миром. Война на постсоветском пространстве, если кто не заметил, не прекращается вот уже 30 лет, и вот теперь у России есть реальный шанс положить этому конец", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."В настоящий момент, прямо на наших глазах, разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть - в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы", - подчеркнул Нарышкин.Именно эти цели преследовались в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, именно на это были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины и превращения ее в русофобское марионеточное государство, пояснил директор СВР."Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов - создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все. Обратите внимание: к западной "блокаде" не присоединились подавляющее большинство азиатских, африканских и даже латиноамериканских стран - восточное и южное направления развития для нас по-прежнему открыты", - подчеркнул Нарышкин."Да и сама Россия - это сильное государство, обладающее ядерным оружием, огромными запасами энергетических и природных ресурсов, развитым человеческим потенциалом, истинной верой и духовной миссией. Россия "не вмещается в вашу шляпу", господа духовно нищие, ее невозможно изолировать", - резюмировал директор СВР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/nato-1776348984.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
19:22 03.03.2022 (обновлено: 19:59 03.03.2022)
 
Нарышкин заявил о поводе к ревизии международно-правовых режимов

Нарышкин считает конфликт на Украине поводом к ревизии международно-правовых режимов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Нынешний конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, выработать принципиально новые модальности взаимоотношений с Западом и со всем миром. Война на постсоветском пространстве, если кто не заметил, не прекращается вот уже 30 лет, и вот теперь у России есть реальный шанс положить этому конец", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.
"В настоящий момент, прямо на наших глазах, разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть - в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы", - подчеркнул Нарышкин.
Именно эти цели преследовались в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, именно на это были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины и превращения ее в русофобское марионеточное государство, пояснил директор СВР.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США хотели принять Украину в НАТО в обход правил, заявил Нарышкин
"Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов - создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все. Обратите внимание: к западной "блокаде" не присоединились подавляющее большинство азиатских, африканских и даже латиноамериканских стран - восточное и южное направления развития для нас по-прежнему открыты", - подчеркнул Нарышкин.
"Да и сама Россия - это сильное государство, обладающее ядерным оружием, огромными запасами энергетических и природных ресурсов, развитым человеческим потенциалом, истинной верой и духовной миссией. Россия "не вмещается в вашу шляпу", господа духовно нищие, ее невозможно изолировать", - резюмировал директор СВР.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин заявил, что США и Украина делают ставку на затягивание конфликта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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